Pirmā diena nometnes dalībniekiem aizritēja, piedaloties dažādās sportiskās aktivitātēs, ko nodrošināja biedrības “Fizkultūras nora” pārstāvji, kas jau vairākus gadus brīvprātīgi piedalās pasākumā. Pie dalībniekiem viesojās Latvijas Futbola federācijas ģenerālsekretārs Edgars Pukinskis, motivējoši uzrunājot dalībniekus un apbalvojot visas komandas par aktīvu piedalīšanos sporta aktivitātēs. Pirms vakara noslēdzošās daļas dalībniekiem bija iespēja arī izmēģināt šaušanu mērķī ar pneimatisko ieroci – šo pasākumu vadīja sporta entuziasts, Siguldas sporta skolas treneris Kaspars Kārkliņš. Vakara daļā ikvienam bija iespēja izdejoties DJ UFO pavadībā.
Otrās dienas programmā norisinājās radošās aktivitātes. Nometnes dalībnieki piedalījās mūzikas darbnīcā, ko vadīja grupas “Oranžās brīvdienas” grupas solists un dziesmu autors Ints Ķergalvis jeb Speiss. Notika arī deju un kustību terapijas nodarbība, video filmēšanas meistarklase, kā arī divas darbnīcas - karnevāla masku un ziepju trauciņu izgatavošana. Dienas izskaņā dalībniekiem bija iespēja dejot un priecāties kopā ar mūziķi Andri Priedīti.
Trešajā dienā pie dalībniekiem viesojās motokluba “Vēja brāļi” pārstāvji, izrādot savus spēkratus un ļaujot tos izpētīt tuvāk.
Noslēguma pasākumā visi nometnes dalībnieki noskatījās savus gatavotos video, prezentēja pašu sagatavotos deju priekšnesumus, kā arī kopīgi izdziedāja sacerēto dziesmu. Noslēguma pasākumā dalībniekiem sirsnīgu uzrunu teica arī Ogres novada Sociālā dienesta vadītāja Sarmīte Ozoliņa, kura uzslavēja un apbrīnoja visus dalībniekus, kuri par spīti karstumam dejoja, dziedāja, filmēja un radoši izpaudās. S. Ozoliņa atzina, ka ir gandarīta par kolēģiem, kuri ir iniciatīvas bagāti un nemitīgi meklē jaunus risinājumus, kā uzlabot un paradīt krāsainu dzīvi cilvēkiem ar invaliditāti.
Viena no nometnes organizatorēm, Ogres novada Sociālā dienesta specializēto darbnīcu vadītāja Zanda Vītola, informēja, ka nometnē kopā piedalījās 79 cilvēki, ieskaitot cilvēkus ar invaliditāti, brīvprātīgos, dienas centru vadītājus, aktivitāšu vadītājus, kā arī asistentus. Ievērojot drošības pasākumus, nometnes dalībnieki bija vakcinēti un testēti.
Z. Vītola ir gandarīta par jauniešu iesaisti un iespēju strādāt ar viņiem kopā vienā komandā. “Es esmu droša, ka šie jaunieši dalīsies savā pozitīvajā pieredzē ar citiem vienaudžiem, tādējādi veicinot jaunās paaudzes izpratni par cilvēkiem ar invaliditāti un viņu iekļaušanu sabiedrībā. Z. Vītola īpaši pateicas visai nometnes komandai par paveikto darbu – Dienas centra “Saimenieki” vadītājam Jurijam Lanovojam, Lielvārdes sociālā dienesta Sociālā dienas aprūpes centra vadītājai Vitai Saleniecei – Šmaukstelei, Skrīveru dienas aprūpes centra vadītājam Edvartam Pāvulēnam un biedrības LUX VIRIDIA vadītājai Kristīnei Eglītei.
J. Lanovojs atzina, ka šī ir brīnišķīga vide kopā būšanai. Ikviens pasākuma dalībnieks katru gadu nometni gaida ar nepacietību. Šī ir zināma vide, kurā ikviens pasākuma dalībnieks jūtas droši un ērti. Ņemot vērā stipro karstumu, šogad pirmo reizi dalībniekiem bija iespēja arī izpeldēties tuvējā ūdenstilpnē, ko dalībnieki ļoti izbaudīja.
Ar pozitīvām un pacilājošām sajūtām ikviens nometnes dalībnieks jau gaida nometni nākamajā gadā!