Cilvēki sašutuši: «Rail Baltica» projektā 340 atbildīgie

Kā zināms, vērienīgā Baltijas valstu dzelzceļa projekta «Rail Baltica» izmaksas no sākotnēji nepilniem 6 miljardiem pieaugušas līdz gandrīz 24 miljardiem eiro. Sadārdzinājums ir tik vērienīgs, ka līdz 2030. gadam plānots īstenot tikai projekta pirmo kārtu – divsliežu ceļa vietā pamatā izbūvējot viensliežu ceļu. Parlamentā ir izveidota izmeklēšanas komisija, taču pārliecība par to, ka izmeklēšanā varētu atklāt atbildīgos par projekta izgāšanu, Latvijas sabiedrībā sarūk.

Pamattrases izmaksas Latvijā kāpušas septiņas reizes – līdz 8,7 miljardiem eiro, savulaik atklājusi Valsts kontrole. Turklāt «Rail Baltica» lēmumu pieņemšanā un projekta uzraudzībā nepietiekami iesaistīts Ministru kabinets. Tas attiecas arī uz Rīgas Centrālās pasažieru stacijas mezgla projektu, kas būtiski mainījies.

@incaustum: Vienīgais īstas spriedzes mirklis Dombura šī vakara raidījumā par «Rail Baltica» iestājās brīdī, kad paprasīja nosaukt 10 lielāko algu top uzņēmumā «RB Rail». Lūk, tā bija panika! Un nenosauca. Algas! Tas nav nacionālās drošības, tas ir efektivitātes un mēra sajūtas jautājums.

@AigarsFr: Domburšovs skaidri atklāj, ka RB projekts ir katastrofālā pakaļā! 340 cilvēki tikai vada projektu, saņem mega algas, bet mēs esam d..ā! Finanšu ministram viss sen ir apnicis, Valainis sanervozējies, bet Briškens tikai muld un muld. Tukši muld! Nacionāla katastrofa daudziem gadiem!

@IvarsAuzins: Tur tās valdes katrs pa pāris mājām uzbūvējuši. Gruškevica pie algu jautājuma sāka valodu raustīt. Atbildība – nulle.

@AigarsFr: Jā, tā kundzīte pati saņem 20 tūkstošus mēnesī.

@Muhtars55: Precizēsim – atbildīgos par projekta virzību tā arī neizdevās identificēt. Ir kaut kāda vadības grupa, kas kaut ko dara. Un pēc Briškena uzstāšanās principā vai nu Valsts prezidentam vai Siliņai pašai vajadzētu gāzt šo valdību. Ir skaidrs, ka Briškens projektu ved purvā.

@mihail_1971: Kamēr nebūs reālas kriminālatbildības ar brīvības atņemšanu par amata pienākumu nolaidīgu pildīšanu augstākajiem ierēdņiem, valdēm un padomēm, tādas katastrofas būs regulāri.

@IlzeZvidrina: Izmaksas gandrīz tādas, it kā Latvija organizētu olimpiskās spēles, bet realitātē uzbūvētas, pēc pašreizējām aplēsēm, divas nevajadzīgas astronomisku izmaksu (nepabeigtas) būves, iedzīts pālis un «vadīts» projekts. Un tas viss ārpus klasiskās budžeta uzraudzības, jo «profesionālāk».

@ubinators: RB un EDzL ir 250 pētnieki, un 30 miljoni gadā tiek pļekarēti pētījumiem. Atvainojiet, nevienā Latvijas zinātniskajā institūtā nav tik daudz pētnieku. Un 30 miljoni ir vairāk nekā Latvijas Zinātnes padomes budžets pētniecībai.

@Heinrih5: Finanšu ministram vienkārši pašsaglabāšanās instinkts spēcīgāks, spēlē savu spēli. «Vienotība» taču visam tam ir virsvadītājs 15 gadus. Briškens ir ārpus šīs planētas, tas vairs nav glābjams. Kulbergu interesē tikai tas, kad būvnieki saņems naudu, jāver vaļā budžeta maks.

@UldisVarnevichs: Jau tajā brīdī, kad tur vadībā ievēlēja Rubesu, bija skaidrs, ka tā būs viena milzīga naudas izpļekarēšana un nekas vairāk. Un tagad brīnāmies.

@daigasbalss: To visu klausoties, man patiktu scenārijs kā filmās: maskēta specvienība naktī savāc visus datu nesējus un mapes, visi 340 «vadītāji» rīt ir brīvi, un no pirmdienas projektu nodod revidēt un vadīt, sorry, Somijā atrastam vadītājam ar pieredzi dzelzceļa infrastruktūras būvē...

@FutsBols: Domburšovs ir šovs, bet cilvēki strādā, un projekts iet uz priekšu. Lēni un čīkstēdams, bet iet. Viss būs labi, kaut kad uzcels.

@mgrrgm: Būs Atēnu olimpisko spēļu liktenis, kad Grieķija pēc tam parādos nosmaka.

@DDaleckis47670: Kamēr silē ir barība, tikmēr rukši barojas. Nu jau sile patukša, maigi sakot, tagad sākas plēšanās par pēdējiem kumosiem. Drīz sile būs tukša un rukši tālu prom