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Piektdiena, 24. jūlijs, 2026 16:42

Cīņa ar kailgliemežiem sākta arī Ogrē. Kas jāievēro iedzīvotājiem?

OgreNet
Cīņa ar kailgliemežiem sākta arī Ogrē. Kas jāievēro iedzīvotājiem?
Foto: "Ogres namsaimnieks"
Piektdiena, 24. jūlijs, 2026 16:42

Cīņa ar kailgliemežiem sākta arī Ogrē. Kas jāievēro iedzīvotājiem?

OgreNet

Ogres novada pašvaldības teritorijās Ogres pilsētā ir uzsākti kailgliemežu ierobežošanas darbi, informē SIA “Ogres namsaimnieks”.

Kailgliemežu ierobežošana tiek veikta ar bioloģisku augu aizsardzības līdzekli “Vitrol GB”. Vidē tas sadalās par dzelzi un fosforu – vielām, kas ir dabiskas augu barības vielas. Līdzeklis ir drošs cilvēkiem, mājdzīvniekiem, putniem un sliekām.

"Preparāta granulas tiks izliktas uzreiz pēc attiecīgās teritorijas nopļaušanas. Lūdzam izliktās granulas neaiztikt," atzīmē uzņēmuma pārstāvji.

Darbi pilsētā tiek veikti rindas kārtībā. Katrā vietā pēc darbu veikšanas tiek izvietots informatīvs paziņojums.

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