Kailgliemežu ierobežošana tiek veikta ar bioloģisku augu aizsardzības līdzekli “Vitrol GB”. Vidē tas sadalās par dzelzi un fosforu – vielām, kas ir dabiskas augu barības vielas. Līdzeklis ir drošs cilvēkiem, mājdzīvniekiem, putniem un sliekām.
"Preparāta granulas tiks izliktas uzreiz pēc attiecīgās teritorijas nopļaušanas. Lūdzam izliktās granulas neaiztikt," atzīmē uzņēmuma pārstāvji.
Darbi pilsētā tiek veikti rindas kārtībā. Katrā vietā pēc darbu veikšanas tiek izvietots informatīvs paziņojums.