Otrdiena, 5. oktobris, 2021 09:43

Cipule atstāj Ogres domes deputātes amatu, jo nespēj to apvienot ar NMPD vadīšanu

Cipule atstāj Ogres domes deputātes amatu, jo nespēj to apvienot ar NMPD vadīšanu
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) direktore Liene Cipule (JV) lēmusi nolikt Ogres novada domes deputātes mandātu, jo Covid-19 pandēmijas apstākļos darbu pašvaldībā nespēj apvienot ar NMPD vadīšanu, vēstīja raidījums "TV3 ziņas".

Par savu lēmumu Cipule piektdien informējusi Ogres novada domes priekšsēdētāju Egilu Helmani (NA). Viņa uzskata, ka Ogres novada iedzīvotāji ir pelnījuši deputātus, kuri domē strādā kārtīgi un ar pilnu atdevi, taču līdz ar paaugstinātas gatavības izsludināšanu NMPD vadītāja vairs nevarēšot plānot savu darba laiku un pilnvērtīgi nodoties deputātes pienākumiem.

Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas datiem, Cipule šovasar notikušajās pašvaldību vēlēšanās Ogres novada domē tika ievēlēta no "Jaunās vienotības" saraksta. Kopā ar viņu no šī saraksta domē iekļuva vēl viens deputāts. Tagad nākamais kandidāts uz darbu Ogres domē sarakstā aiz Cipules ir uzņēmējs, vīndaris Linards Liberts.

Kā ziņots, Covid-19 pandēmijas radīto seku dēļ Veselības ministrijas (VM) Veselības operatīvās medicīniskās komisijas sēdē piektdien nolemts izsludināt paaugstinātu gatavību veselības aprūpē, aģentūru LETA informēja Veselības ministrijā. Arī NMPD paaugstinājis savu gatavības režīmu.

Pēc VM paustā, paaugstināts gatavības stāvoklis nozīmē, ka nozarē pieejamie personāla, materiāltehniskie vai citi iesaistāmie resursi ir nepietiekami, lai, turpinot slimnīcu darbu ikdienas režīmā, nodrošinātu visu nepieciešamo reaģēšanas pasākumu veikšanu.

