Uzņēmumā norāda, ka no 2026. gada 28. februāra "Ķilupe" valdē iecelts Valerijs Stankevičs un Kristofers Ēķis.
"Ķilupe" turpinās darbu kā "Clean R" meitasuzņēmums, un kompānijas klientiem attiecībā uz pakalpojumu saņemšanu nekas nemainīsies, atzīmē uzņēmumā.
Stankevičs pauž, ka kļūšana par "Ķilupes" vienīgo īpašnieku "Clean R" ļaus turpmāk ieguldīt uzņēmumā, lai stiprinātu pakalpojumu kvalitāti, ieviestu jaunas tehnoloģijas, paplašinātu pakalpojumu klāstu un attīstītu klientu servisu Ogres un Aizkraukles novados un citās teritorijās, kurās "Ķilupe" līdz šim sniegusi pakalpojumus.
Jau ziņots, ka Konkurences padome 2026. gada janvārī atļāvusi "Clean R" iegūt vienpersonisku izšķirošu ietekmi pār "Ķilupe".
Darījuma summu "Clean R" neatklāj.
Uzņēmumā iepriekš norādīja, ka darījumā "Clean R" iegūs iespēju stiprināt pozīcijas Ogres un tai tuvāko pašvaldību tirgos, vienlaikus saglabājot vietējo pārvaldības un servisa specifiku, ko līdz šim nodrošināja "Ķilupe".
Līdz šim "Clean R" piederēja 41,25% "Ķilupes" kapitāldaļu. Kapitāldaļas iegādātas divos posmos - pērn februārī "Clean R" iegādājās 10% "Ķilupes" kapitāldaļu, bet maijā "Clean R" iegādājās vēl 31,25% "Ķilupes" kapitāldaļu.
"Ķilupe" 2024. gadā strādāja ar 6,247 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 32,8% vairāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma peļņa pieauga vairākkārt un sasniedza 208 462 eiro. "Ķilupe" reģistrēta 1998. gadā, un tās pamatkapitāls ir 56 880 eiro.
"Clean R" reģistrēta 2004. gadā, un kompānijas pamatkapitāls ir 1,2 miljoni eiro. "Clean R" 2024. gadā strādāja ar 52,752 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 23,5% vairāk nekā 2023. gadā, bet kompānijas peļņa pieauga teju divas reizes un bija 8,698 miljoni eiro. Uzņēmums pilnībā pieder AS "CleanR grupa".
"CleanR grupas" koncerns 2024. gadā strādāja ar auditēto apgrozījumu 121,101 miljona eiro apmērā, kas ir par 18,7% vairāk nekā 2023. gadā, bet koncerna peļņa pieauga par 31,5% - līdz 13,47 miljoniem eiro.
"CleanR grupa" reģistrēta 2014. gadā, un tās pamatkapitāls ir 13,58 miljoni eiro. "Clean R grupas" kapitālā 87,63% pieder Guntara Kokoreviča SIA "TAK Capital", 10,31% īpašnieks ir Harijs Krongorns, bet 2,06% pieder Jurim Gulbim. "Clean R grupas" obligācijas ir iekļautas biržas "Nasdaq Riga" alternatīvajā tirgū "First North".