Šī brīža attālinātais darba režīms gana sarežģī būvvaldes speciālistu pienākumu veikšanu, taču, kā uzsver būvvaldes vadītāja Laura Kriviša-Budnika, darbinieki savu darbu veic ar lielu atdevi, lai nodrošinātu būvniecības procesu nepārtrauktību.
Kopš 2021. gada 3. augusta būvniecības procesu tiesiskumu visa apvienotā novada administratīvajā teritorijā nodrošina Ogres novada būvvalde, kas izveidota, apvienojot vēsturisko Ogres, Lielvārdes, Ķeguma un Lielvārdes novadu būvvaldes. Speciālisti strādā Ogrē, Brīvības ielā 33, Ikšķilē, Peldu ielā 22, un Lielvārdē, Raiņa ielā 11A. Tiklīdz atkal būs iespējamas klātienes tikšanās, apmeklētāji pēc iepriekšēja pieraksta tiks pieņemti otrdienās no plkst. 15.00 – 17.30. Drīzumā pašvaldības mājaslapā tiks publicēta detalizēta informācija.
Izaicinājumu netrūkst
Šobrīd darbs būvvaldē norit pilnībā attālināti; vienīgie, kas turpina darbu klātienē, ir būvinspektori, kuru darba pienākumos ir objektu apsekošana. “Būvinspektori šobrīd ir mūsu acis - viņi apseko objektus, veic foto uzņēmumus, sagatavo atzinumus un informē par visu, kas notiek apkārt,” teic būvvaldes vadītāja.
Attālinātajā darba režīmā katrs darbinieks pienākumus veic no mājām, tas rada sarežģījumus būvniecības lietu izskatīšanā, ko parasti veic vairāki darbinieki. Attālumi starp dzīvesvietām nav mazi, tāpēc savlaicīga dokumentu izskatīšana un nogādāšana kolēģiem šobrīd ir viens no izaicinājumiem. Tāpat arī būvvaldē nākas saskarties ar slimību uzliesmojumiem, pavisam nesen vienlaikus slimojuši 8 no 19 darbiniekiem. Šādās situācijās jārīkojas operatīvi un jānodrošina darbu pārdale.
L. Kriviša-Budnika stāsta, ka attālinātā darba un novadu apvienošanās rezultātā būvvaldes vadītāja darba apjoms ir palielinājies uz pusi; šobrīd tiek pieņemti jauni darbinieki, lai novērstu speciālistu trūkumu un nodrošinātu adekvātu darba slodzi pārējiem kolēģiem. Arī jaunu darbinieku pieņemšana attālinātajā režīmā ir izaicinājums, jo jaunie speciālisti jāsagatavo neklātienē.
Līdz ar apvienotā novada izveidi Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) tika izveidots vienots konts, kuram pievienoja vēsturiskos Ķeguma, Lielvārdes un Ikšķiles novadus. Drīz vien tika konstatēts, ka apvienoto kontu nereti piemeklē tehniskas ķibeles, kas būtiski ietekmē būvniecības speciālistu darbu.
“Vairumā gadījumu cilvēki ir saprotoši un pretimnākoši, situācija tiek atrisināta. Iedzīvotāji, kuriem informācija nepieciešama steidzami, sazinās ar mums personīgi, un mēs operatīvi reaģējam,” stāsta L. Kriviša-Budnika.
Būvvaldes vadītāja kopumā atzinīgi vērtē BIS platformu, kas šajos apstākļos būtiski uzlabo ikdienas darbu. Pateicoties BIS, visi dokumenti galvenokārt tiek skatīti elektroniski, ir atvieglota dokumentu apstrāde un lietu izskatīšanas kārtība. Arī iedzīvotājiem tas ir ērts veids, kā saņemt pakalpojumu. Kas attiecas uz dokumentu iesniegšanu papīra formātā, tos var iesniegt gan Ogres klientu apkalpošanas centrā, gan vienotajos klientu apkalpošanas centros Lielvārdē, Ķegumā un Iksķilē.
Iedzīvotāji kļūst arvien aktīvāki
Covid-19 pandēmijas apstākļos būvniecības process Ogres novadā nav apstājies ne uz mirkli. Cilvēki biežāk uzturas mājās, kā prioritāri ir izvirzījuši mājokļa iekārtošanu, pārbūvi, ņemot vērā attālinātā darba prasības vai brīvi pieejamos finanšu līdzekļus, kas iepriekš novirzīti ārzemju ceļojumiem. Noslodze uz vienu būvvaldes speciālistu ir liela; jāapstrādā ne vien dokumenti, bet arī jāveic iedzīvotāju konsultēšana, jāpalīdz problēmu risināšanā. “Ogres novada būvvalde ir vērsta uz komunikāciju ar iedzīvotājiem, taču lielā noslodze un termiņi mums ne vienmēr ļauj palīdzēt cilvēkiem, piemēram, piedāvājot alternatīvus risinājumus, sniedzot citas rekomendācijas,” komentē būvvaldes vadītāja. Speciālisti ik dienu saņem daudz iedzīvotāju zvanus. “Nereti ir gadījumi, kad darbinieks pa telefonu konsultē iedzīvotāju un paralēli ienāk zvans no cita iedzīvotāja, taču tajā mirklī zvanītājam it kā neviens neatbild. Ja šķiet, ka ilgstoši nevar sazvanīt būvvaldes speciālistus, lūgums saziņai ar būvvaldi izmanot elektronisko pastu, e-pasta adrese . Mūsu darbinieks varēs piefiksēt iedzīvotāja vajadzības un sazināties atkārtoti,” aicina L. Kriviša-Budnika.
Būvvaldes pārziņā – svētku rotājumi
Ogres novada būvvaldes pārziņā ir arī svētku rotājumu uzstādīšana Ogrē; būvvaldes mākslinieks gādā par dekorācijām, izstrādā svētku rotājumu koncepciju. L. Kriviša-Budnika informē, ka šajās dienās Ogrē tiek uzstādīti rotājumi Valsts svētku noskaņās; pilsētas skvērā cilvēkus jau priecē lidojošie lietussargi, savukārt apļveida krustojumus izvietoti Latvijas karogi, abi gājēju tilti pār Ogres upi izgaismoti Latvijas karoga krāsās. Šogad pilsēta uzposta esošā budžeta ietvaros.