Ceturtdiena, 09.10.2025 21:30
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 21:30
Elga, Elgars, Helga
Trešdiena, 3. novembris, 2021 10:47

Covid-19 ierobežojumu laiks mudina pārskatīt āra sporta laukumu piedāvājumu

ogresnovads.lv
Covid-19 ierobežojumu laiks mudina pārskatīt āra sporta laukumu piedāvājumu
Trešdiena, 3. novembris, 2021 10:47

Covid-19 ierobežojumu laiks mudina pārskatīt āra sporta laukumu piedāvājumu

ogresnovads.lv

Ārkārtējās situācijas laikā arī sporta nozarē ir noteikti ne mazums ierobežojumu. Ogres novada Sporta centra direktore Dzirkstīte Žindiga stāsta, ka šobrīd klātienē trenējas Latvijas pieaugušo izlases dalībnieki – svarcēlāja, mākslas vingrotāja un 3 vieglatlēti, savukārt sporta skolas audzēkņiem treniņi norit attālināti. Atcelti arī visi sporta pasākumi, interešu izglītibas nodarbības nenotiek. 

Kā teic Dz. Žindiga, novērojot sportotāju aktivitāti stadionos, sporta laukumos un sporta bāzēs, var secināt, ka cilvēki, kas trenējas individuāli, to turpina darīt arī šobrīd. Aktīva rosība redzama dabas parkā “Ogres Zilie kalni”, dabas takās, kā arī uz velo celiņiem. “Šobrīd ir ļoti pateicīgi laikapstākļi, cilvēki dodas ārā – skrien, nūjo, brauc ar velosipēdu. Iepriekšējā ziema mūs jau ir pieradinājusi pie šāda režīma,” stāsta Dz. Žindiga, atkājot, ka šis ierobežojumu laiks ir devis pārliecību par āra sporta laukumu sakārtošanas un uzlabošanas nepieciešamību, lai nodrošinātu iespēju sportot visa gada garumā. Iedzīvotāji aktīvi trenējas Ogres novada Sporta centra stadionā Skolas ielā 21, Ogrē, kur iespējams sportot arī dienas tumšajā laikā, stadiona apgaismojums ir līdz plkst. 19.00.

Sporta centra vadītāja cer, ka pēc 15. novembra vakcinētās personas atkal varēs aktīvi sportot un piedalīties sporta pasākumos. Viņa teic, ka sporta centrā ir vakcinēts viss personāls, izņemot personu,kas veselības stāvokļa dēļ vakcināciju veikt nevēlas un ir dīkstāvē. “Manuprāt, šobrīd vissvarīgākais ir vakcinēties, lai mēs visi varētu atgriezties atpakaļ aktīvajā dzīves ritmā. Es aicinu ikvienu pieņemt šo lēmumu!”

Plānots, ka pēc 15. novembra sporta centra darbinieki aktīvi atsāks plānot sacensības un citus sporta pasākumus. Valsts svētkos, 18. novembrī, plānots ikgadējais skrējiens “Rembates aplis”.  

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?