Kā teic Dz. Žindiga, novērojot sportotāju aktivitāti stadionos, sporta laukumos un sporta bāzēs, var secināt, ka cilvēki, kas trenējas individuāli, to turpina darīt arī šobrīd. Aktīva rosība redzama dabas parkā “Ogres Zilie kalni”, dabas takās, kā arī uz velo celiņiem. “Šobrīd ir ļoti pateicīgi laikapstākļi, cilvēki dodas ārā – skrien, nūjo, brauc ar velosipēdu. Iepriekšējā ziema mūs jau ir pieradinājusi pie šāda režīma,” stāsta Dz. Žindiga, atkājot, ka šis ierobežojumu laiks ir devis pārliecību par āra sporta laukumu sakārtošanas un uzlabošanas nepieciešamību, lai nodrošinātu iespēju sportot visa gada garumā. Iedzīvotāji aktīvi trenējas Ogres novada Sporta centra stadionā Skolas ielā 21, Ogrē, kur iespējams sportot arī dienas tumšajā laikā, stadiona apgaismojums ir līdz plkst. 19.00.
Sporta centra vadītāja cer, ka pēc 15. novembra vakcinētās personas atkal varēs aktīvi sportot un piedalīties sporta pasākumos. Viņa teic, ka sporta centrā ir vakcinēts viss personāls, izņemot personu,kas veselības stāvokļa dēļ vakcināciju veikt nevēlas un ir dīkstāvē. “Manuprāt, šobrīd vissvarīgākais ir vakcinēties, lai mēs visi varētu atgriezties atpakaļ aktīvajā dzīves ritmā. Es aicinu ikvienu pieņemt šo lēmumu!”
Plānots, ka pēc 15. novembra sporta centra darbinieki aktīvi atsāks plānot sacensības un citus sporta pasākumus. Valsts svētkos, 18. novembrī, plānots ikgadējais skrējiens “Rembates aplis”.