Pirms došanās uz Ogres novada Kultūras centru ir jāveic pieraksts pa tālruni 65024680 vai 26543512, saskaņojot konkrētu dienu un laiku.
Sertifikāti tiks izsniegti Kultūras centra darba laikā no plkst. 9.00 līdz 17.00, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
Izdrukāt digitālo Covid-19 sertifikātu, kas ir apliecinājums tam, ka persona ir vakcinējusies pret Covid-19, veikusi Covid-19 analīzes vai arī ir izslimojusi Covid-19, Ogres novadā var:
- Ogres novada pašvaldības Klientu pieņemšanas centrā Brīvības ielā 33, Ogrē (tālrunis 65071160) un Ogresgala pagasta pārvaldē Bumbieru ielā 9, Ogresgalā (tālr. 65035124);
- Ogres novada pašvaldības iestādē "Ogres novada Kultūras centrs" Brīvības ielā 15, Ogrē (no 2022.gada 10.janvāra)
- Ikšķiles Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) Daugavas prospektā 34, Ikšķilē (tālr.: 65068932; 26444110);
- Tīnūžu VPVKAC “Kraujās”, Tīnūžos (tālr.: 65068952; 26136892);
- Ķeguma VPVKAC Lāčplēša ielā 1, Ķegumā (tālr.: 65038883; 66954896; 25746001);
- Rembates VPVKAC Lielvārdes ielā 3, Rembatē (tālr.: 65055832; 66954898);
- Birzgales VPVKAC Lindes ielā 2, Birzgalē (tālr. 65034125, 66954897);
- Lielvārdes VPVKAC Raiņa ielā 11A, Lielvārdē (tālr.: 65053370; 29470445; bezmaksas tālrunis 80702030).
Tā kā šobrīd darbs novada pašvaldībā tiek organizēts attālināti, sertifikāta saņemšanai ir iepriekš jāpiesakās.
Ejot pēc sertifikāta, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).