Turpinoties Covid-10 pandēmijai un valstī noteiktajiem ierobežojumiem, Latvijā no 15. novembra iedzīvotāji ar Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu pakalpojumus varēs saņemt “zaļajā režīmā”, bet personām bez Covid-19 sertifikāta pieejamo pakalpojumu klāsts ir ievērojami mazāks.

Ogres novada pašvaldība atgādina, ka izdrukāt digitālo Covid-19 sertifikātu, kas ir  apliecinājums tam, ka persona ir vakcinējusies pret Covid-19, veikusi Covid-19 analīzes vai arī ir izslimojusi Covid-19, Ogres novadā var:

-Ogres novada pašvaldības Klientu pieņemšanas centrā Brīvības ielā 33, Ogrē (tālrunis 65071160) un Ogresgala pagasta pārvaldē Bumbieru ielā 9, Ogresgalā (tālr. 65035124);

-Ikšķiles Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) Daugavas prospektā 34, Ikšķilē (tālr.: 65068932; 26444110);

-Tīnūžu VPVKAC “Kraujās”, Tīnūžos (tālr.: 65068952; 26136892);

-Ķeguma VPVKAC Lāčplēša ielā 1, Ķegumā (tālr.: 65038883; 66954896; 25746001);

-Rembates VPVKAC Lielvārdes ielā 3, Rembatē (tālr.: 65055832; 66954898);

-Birzgales  VPVKAC Lindes ielā 2, Birzgalē (tālr. 65034125, 66954897);

-Lielvārdes VPVKAC Raiņa ielā 11A, Lielvārdē (tālr.: 65053370; 29470445; bezmaksas tālrunis 80702030).

Tā kā šobrīd darbs novada pašvaldībā tiek organizēts attālināti, sertifikāta saņemšanai ir iepriekš jāpiesakās.

Nākot pēc sertifikāta, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).

