Tostarp sievietēm 2025. gada 11 mēnešos izsniegtas 7689 apliecības, kas ir par 4,5% vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā, bet vīriešiem izsniegtas 7463 apliecības, kas ir par 0,9% vairāk.
Šogad 1. decembrī Latvijā bija kopumā derīgas 889 473 autovadītāja apliecības, kas salīdzinājumā ar pagājušā gada decembra sākumu ir par 0,2% vairāk. Tostarp 44,7% jeb 398 000 apliecību bija izsniegtas sievietēm, bet 55,3% jeb 491 473 apliecības - vīriešiem.
CSDD jaunajiem autovadītājiem 2024. gadā izsniedza kopumā 15 947 vadītāja apliecības, 2023. gadā - 16 355 apliecības, 2022. gadā - 17 791 apliecību, 2021. gadā - 15 687 apliecības, 2020. gadā - 18 193 apliecības, 2019. gadā - 18 643 apliecības, 2018. gadā - 16 792 apliecības, 2017. gadā - 19 373 apliecības, 2016. gadā - 21 475 apliecības, 2015. gadā - 21 608 apliecības, 2014. gadā - 21 226 apliecības.