CSDD ieviesusi iespēju elektroskrejriteņu un velosipēdu reģistrācijas uzlīmes saņemt pakomātā

CSDD locekle Dace Benhena norāda, ka risinājums paredz saņemt reģistrācijas uzlīmes pakomātā, neapmeklējot CSDD klientu apkalpošanas centru klātienē vai gaidot sūtījumu pa pastu.
"Plānots, ka tuvākajā laikā e-pakalpojumu papildināsim arī ar citām iespējām, un "Latvijas pasta" vai "Omniva" pakomātos klienti varēs pasūtīt un saņemt arī transportlīdzekļu reģistrācijas apliecības un papildu numura zīmes," atzīmē Benhena.
CSDD klientiem e-pakalpojumu portālā "e-CSDD", izvēloties reģistrācijas uzlīmes saņemt kādā no pakomātiem, būs jānorāda kontaktinformācija un jāveic pakalpojuma apmaksa. CSDD veiks sūtījuma sagatavošanu, piešķirs izsekošanas numuru un reģistrācijas uzlīmi, ko nodos kurjeram sūtījuma piegādāšanai uz norādīto pakomātu. Līdzko sūtījums būs nogādāts pakomātā, klients saņems SMS no izvēlētā pakalpojuma sniedzēja un varēs sūtījumu izņemt.
Sūtījuma saņemšanas laiks pakomātā pēc pasūtījuma apstrādes paredzēts vienas līdz divu darba dienu laikā.
CSDD norāda, ka gada laikā "e-CSDD" tiek noformēti vairāk nekā 80 000 dažādu ar reģistrāciju saistītu dokumentu. Plānots, ka līdz ar pakomātu sūtīšanas iespējām 50% jeb 40 000 sūtījumu gadā tiks saņemti pakomātos. Vienlaikus saglabāsies iespēja sūtījumus saņemt klātienē kādā no izvēlētajiem klientu apkalpošanas centriem vai pa pastu uz norādīto adresi.
CSDD reģistrē transportlīdzekļus Latvijā, izsniedz vadītāju apliecības, veic automašīnu tehnisko apskati un sniedz citus pakalpojumus. Direkcijas kapitāldaļu turētājs ir Satiksmes ministrija.