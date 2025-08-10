CSDD ieviesusi mākslīgā intelekta risinājumu klientu apkalpošanas uzlabošanai

Direkcijā informē, ka izstrādātais mākslīgā intelekta risinājums nodrošina dažādu dokumentu formātu, tostarp "Html", "PDF", "Word", prezentāciju un attēlu apstrādi, kā arī tas spēj analizēt skenētus dokumentus, izmantojot optiskās rakstzīmju atpazīšanas tehnoloģiju.
Vienlaikus virtuālais asistents sniegs īsas un mērķtiecīgas atbildes ar iespēju iegūt paplašinātu informāciju pēc vajadzības.
CSDD uzsver, ka šāda risinājuma galvenais mērķis nav aizvietot cilvēku, bet gan stiprināt darbinieku kapacitāti un efektivitāti, ļaujot darbiniekiem koncentrēties uz jautājumiem, kuros cilvēka pieredze ir neaizvietojama. Mākslīgā intelekta risinājums šajā procesā darbosies kā uzticams palīgs, kas veicinās ātrāku un pamatotāku lēmumu pieņemšanu, piebilst direkcijā.
CSDD valdes locekle Dace Benhena norāda, ka mākslīgais intelekts var kļūt par vērtīgu atbalstu CSDD darbiniekiem ikdienas darbā, īpaši transportlīdzekļu reģistrācijas jomā, kur darbiniekiem jāorientējas vairāk nekā 2000 datnēs un normatīvos.
Pēc viņas teiktā, šis risinājums kalpos kā st ratēģisks digitālās transformācijas instruments, kas sniegs būtisku ieguldījumu CSDD modernizācijā, veicinot operatīvāku pakalpojumu sniegšanu un kvalitāti, vienlaikus stiprinot sabiedrības uzticību publiskā sektora digitālajiem risinājumiem.
Risinājuma izstrādātājs ir Latvijas tehnoloģiju uzņēmums SIA "WeAreDots".
CSDD ir valsts akciju sabiedrība. Direkcija reģistrē transportlīdzekļus Latvijā, izsniedz vadītāju apliecības, veic automašīnu tehnisko apskati un sniedz citus pakalpojumus. Direkcijas kapitāldaļu turētājs ir Satiksmes ministrija.