CSDD padome atkāpjas no amata, ierosināta dienesta izmeklēšana

Ministrs trešdienas rītā bija uzaicinājis uz tikšanos CSDD padomi un valdi pilnā sastāvā. Pirms tikšanās tika saņemta padomes vēstule par atkāpšanos no amata, bet sarunā ar CSDD amatpersonām Kozlovskis informēja, ka pašreizējos apstākļos neredz iespēju valdei turpināt darbu, tādēļ aicināja atkāpties arī visus valdes locekļus.
Kozlovskis ir ierosinājis dienesta izmeklēšanu, kas jāveic paātrinātā kārtībā, lai noskaidrotu visus apstākļus un atbildīgos saistībā ar notikušo kiberuzbrukumu un apjomīgo datu noplūdi.
Izmeklēšanā cita starpā jāvērtē arī CSDD līgums ar SIA "Tet" par kiberdrošības pakalpojumu sniegšanu. Kozlovskis norādīja, ka par šiem pakalpojumiem CSDD ik mēnesi maksā ievērojamu summu.
Ministrs uzsvēra, ka pašlaik būtiskākais uzdevums ir nodrošināt CSDD darba nepārtrauktību un datu drošību, kā arī atjaunot direkcijas reputāciju.
Tāpat Kozlovskis norādīja, ka CSDD un informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijai "Cert.lv" ir jāsniedz sabiedrībai skaidra informācija par to, kā CSDD klientiem rīkoties, lai pasargātu savus datus.
CSDD padomes priekšsēdētājs ir Kristiāns Godiņš, bet neatkarīgie padomes locekļi ir Jānis Brazovskis un Māris Macijevskis.
Savukārt CSDD valdes priekšsēdētājs ir Aivars Aksenoks, bet valdes locekļi ir Dace Benhena un Jānis Liepiņš.
Jau ziņots, ka naktī no 7. augusta uz 8. augustu CSDD notika kiberuzbrukums. Šajā kiberuzbrukumā iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati un aptuveni 200 000 juridisko personu dati. Dati iegūti no direkcijai veiktajiem maksājumiem pēdējo 18 gadu laikā.