Tostarp sievietēm 2026. gada pirmajā ceturksnī izsniegtas 1935 apliecības, kas ir par 11,1% mazāk nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā, bet vīriešiem izsniegtas 2050 apliecības, kas ir par 2,9% mazāk.
Šogad 1. aprīlī Latvijā kopumā bija 889 810 derīgas autovadītāja apliecības, kas salīdzinājumā ar pagājušā gada aprīļa sākumu ir palielinājums par 0,05%. Tostarp 44,8% jeb 398 474 apliecības bija izsniegtas sievietēm, bet 55,2% jeb 491 336 apliecības - vīriešiem.
CSDD jaunajiem autovadītājiem 2025. gadā izsniedza 16 507 autovadītāja apliecības, 2024. gadā - 15 947 vadītāja apliecības, 2023. gadā - 16 355 apliecības, 2022. gadā - 17 791 apliecību, 2021. gadā - 15 687 apliecības, 2020. gadā - 18 193 apliecības, 2019. gadā - 18 643 apliecības, 2018. gadā - 16 792 apliecības, 2017. gadā - 19 373 apliecības, 2016. gadā - 21 475 apliecības, 2015. gadā - 21 608 apliecības.