Pirmdiena, 20.04.2026 15:55
Mirta, Ziedīte
Pirmdiena, 20.04.2026 15:55
Mirta, Ziedīte
Pirmdiena, 20. aprīlis, 2026 08:27

CSDD pirmajā ceturksnī izsniegusi par 4,4% mazāk vadītāja apliecību

Foto: pexels.com
Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) šogad pirmajā ceturksnī izsniegusi 3985 jauniegūtas autovadītāja apliecības, kas ir par 4,4% mazāk nekā 2025. gada attiecīgajā periodā, liecina direkcijas apkopotie dati.

Tostarp sievietēm 2026. gada pirmajā ceturksnī izsniegtas 1935 apliecības, kas ir par 11,1% mazāk nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā, bet vīriešiem izsniegtas 2050 apliecības, kas ir par 2,9% mazāk.

Šogad 1. aprīlī Latvijā kopumā bija 889 810 derīgas autovadītāja apliecības, kas salīdzinājumā ar pagājušā gada aprīļa sākumu ir palielinājums par 0,05%. Tostarp 44,8% jeb 398 474 apliecības bija izsniegtas sievietēm, bet 55,2% jeb 491 336 apliecības - vīriešiem.

CSDD jaunajiem autovadītājiem 2025. gadā izsniedza 16 507 autovadītāja apliecības, 2024. gadā - 15 947 vadītāja apliecības, 2023. gadā - 16 355 apliecības, 2022. gadā - 17 791 apliecību, 2021. gadā - 15 687 apliecības, 2020. gadā - 18 193 apliecības, 2019. gadā - 18 643 apliecības, 2018. gadā - 16 792 apliecības, 2017. gadā - 19 373 apliecības, 2016. gadā - 21 475 apliecības, 2015. gadā - 21 608 apliecības.

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?