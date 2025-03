CSDD plāno palielināt sodu punktu skaitu par atļautā ātruma pārsniegšanu un apdzīšanas pārkāpumiem

Viņš minēja, ka CSDD noteikumu projekts, kas paredz mainīt pārkāpumu uzskaites punktu sistēmu, tiks iesniegts Satiksmes ministrijai.

Sakrājot 16 soda punktus, vadītājam piemēro transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu uz vienu gadu, savukārt vadītājiem, kuru stāžs ir mazāks par 2 gadiem, aizliegumu piemēro no desmit punktiem, liecina Ministru kabineta noteikumi.

Patlaban netiek piemēroti soda punkti par atļautā ātruma pārsniegšanu no 11 kilometriem stundā (km/h) līdz 20 km/h, bet plānots, ka par šādu pārkāpumu turpmāk tiks piešķirts viens soda punkts.

Savukārt par ātruma pārkāpšanu no 21 līdz 30 km/h plānots palielināt punktu skaitu no viena uz diviem, 31 līdz 40 km/h - no diviem līdz trim, tādējādi katrā diapazonā palielinot punktu skaitu par vienu. Savukārt, pārsniedzot atļauto ātrumu par vairāk nekā 71 km/h, sodu punktu skaits palielinātos no pieciem uz astoņiem soda punktiem.

Tāpat plānots palielināt punktu skaitu par pārkāpumiem apdzenot. Piemēram, par ceļa zīmes "Apdzīt aizliegts" pārkāpšanu soda punktu skaitu plāno palielināt no viena līdz trīs punktiem, kā arī pa apdzīšanu regulējamos krustojumos soda punktu skaits palielinātos līdz trīs punktiem.

Aksenoks informēja, ka soda punkti palielināsies par pārkāpumiem pie dzelzceļa, par tālruņa lietošanu braucot, nepietiekamu riepu protektora dziļumu un citiem. Savukārt par braukšanu satiksmē bez valsts tehniskās apskates vadītājs turpmāk saņemtu vienu soda punktu, nevis divus, kā arī par transportlīdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās atbildības (OCTA) apdrošināšanas nelietošanu - vienu soda punktu.

Pārkāpumu uzskaites punkti ir spēkā divus gadus no to piešķiršanas brīža, bet, ja tiek izdarīts pārkāpums, par kuru piešķir astoņus punktus, tie ir spēkā piecus gadus, liecina informācija CSDD mājaslapā.

Patlaban, ja vadītājam ir uzkrāti četri soda punkti, tiek saņemts brīdinājums rakstiskā veidā, savukārt par astoņiem punktiem vadītājs saņem nosūtījumu uz kursiem, kas ir jāapmeklē sešu mēnešu laikā. Ja sešu mēnešu laikā vadītājs to neizpilda, tiek saņemti vēl divi soda punkti, tādējādi jaunajiem vadītājiem tiek aizliegts vadīt transportlīdzekli uz gadu.

Aksenoks skaidroja, ka patlaban plānots, ka pirmo ziņu vadītājam vajadzētu sūtīt no sešiem soda punktiem, faktiski apvienojot brīdinājumu ar nosūtījumu uz kursiem.

"Nav pareizi, ka sodu punktu skaits tiek palielināts, ja kursi netiek apmeklēti, jo tie patlaban ir tikai Rīgā. Vienlaikus daudz pārmetumu tiek konstatēti attiecībā uz sešu mēnešu izpildi, jo vadītāji sniedz izziņas par slimošanu, strādāšanu ārzemēs, kas apgrūtina gan CSDD darbību, gan rada neizpratni autovadītājiem," skaidroja Aksenoks.

Viņš norādīja, ka tiks piedāvāts risinājums, ka kursus vadītājiem piedāvās apmeklēt līdz pat brīdim, kad vadītāji būs sakrājuši 12 punktus, kad tiek nosūtīts uzaicinājums uz CSDD teorētisku eksāmenu kārtošanu. Ja eksāmens netiks izpildīts, plānots, ka soda punkti nepalielināsies, tomēr no uzkrātiem 16 soda punktiem visiem vadītājiem tiek aizliegts vadīt transportlīdzekli uz gadu.

CSDD ieskatā šāda pieeja būtu efektīvāka, vienlaikus nemazinot "audzināšanas" faktoru.

CSDD ir valsts akciju sabiedrība. Direkcija reģistrē transporta līdzekļus Latvijā, izsniedz vadītāju apliecības, veic automašīnu tehnisko apskati un sniedz citus pakalpojumus. Direkcijas kapitāldaļu turētājs ir Satiksmes ministrija.