Savukārt saistībā ar Ziemassvētku brīvdienām CSDD tehniskās apskates stacijas no 24. decembra līdz 26. decembrim nestrādās, kā arī 28. decembrī būs slēgtas, bet saistībā ar Jaunā gada brīvdienām stacijas būs slēgtas 31. decembrī, 1. janvārī un 4. janvārī.
Tikmēr 27. decembrī, 2. janvārī un 3. janvārī strādās tikai tās tehniskās apskates stacijas, kurām sestdiena ir darba diena, bet 30. decembrī staciju darba laiks būs par vienu stundu īsāks.
Savukārt sestdien, 17. janvārī, CSDD klientu apkalpošanas centri un tehniskās apskates stacijas strādās ar piektdienas, 2. janvāra, darba laiku.
CSDD ir valsts akciju sabiedrība. Direkcija reģistrē transportlīdzekļus Latvijā, izsniedz vadītāju apliecības, veic automašīnu tehnisko apskati un sniedz citus pakalpojumus. Direkcijas kapitāldaļu turētājs ir Satiksmes ministrija.