Sestdiena, 20.12.2025 11:01
Arta, Minjona
Sestdiena, 20.12.2025 11:01
Arta, Minjona
Sestdiena, 20. decembris, 2025 09:54

CSDD tehniskās apskates staciju darba laiks otrdien būs par stundu īsāks

Leta
CSDD tehniskās apskates staciju darba laiks otrdien būs par stundu īsāks
Foto: CSDD
Sestdiena, 20. decembris, 2025 09:54

CSDD tehniskās apskates staciju darba laiks otrdien būs par stundu īsāks

Leta

Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) tehniskās apskates staciju un klientu apkalpošanas centru darba laiks otrdien, 23. decembrī, būs par vienu stundu īsāks, informēja CSDD.

Savukārt saistībā ar Ziemassvētku brīvdienām CSDD tehniskās apskates stacijas no 24. decembra līdz 26. decembrim nestrādās, kā arī 28. decembrī būs slēgtas, bet saistībā ar Jaunā gada brīvdienām stacijas būs slēgtas 31. decembrī, 1. janvārī un 4. janvārī.

Tikmēr 27. decembrī, 2. janvārī un 3. janvārī strādās tikai tās tehniskās apskates stacijas, kurām sestdiena ir darba diena, bet 30. decembrī staciju darba laiks būs par vienu stundu īsāks.

Savukārt sestdien, 17. janvārī, CSDD klientu apkalpošanas centri un tehniskās apskates stacijas strādās ar piektdienas, 2. janvāra, darba laiku.

CSDD ir valsts akciju sabiedrība. Direkcija reģistrē transportlīdzekļus Latvijā, izsniedz vadītāju apliecības, veic automašīnu tehnisko apskati un sniedz citus pakalpojumus. Direkcijas kapitāldaļu turētājs ir Satiksmes ministrija.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?