Otrdiena, 5. maijs, 2026 13:34

CSP: Latvijā degvielas vidējā cena aprīlī pieaugusi par 8,7%

LETA
Latvijā cenu vidējais līmenis degvielai šogad aprīlī, salīdzinot ar martu, pieaudzis par 8,7%, pavēstīja Centrālajā statistikas pārvalde (CSP).

Statistikas pārvaldē norāda, ka tostarp dīzeļdegvielas cena palielinājās par 8,7%, kamēr benzīna cenas pieauga par 8,2%, bet auto gāze sadārdzinājās par 11,6%.

Savukārt 2026. gada aprīlī, salīdzinot ar 2025. gada aprīli, cenu vidējais līmenis degvielai pieauga par 28,1%. Gada laikā dīzeļdegviela sadārdzinājās par 34,9%, benzīna cenas pieauga par 14,8%, bet auto gāzes cena palielinājās par 16,2%.

CSP dati liecina, ka dīzeļdegvielas vidējā mazumtirdzniecības cena 2026. gada aprīlī Latvijā bija 2,051 eiro par litru, martā - 1,886 eiro par litru, februārī - 1,504 eiro par litru, bet janvārī - 1,449 eiro par litru.

Tādējādi dīzeļdegvielas vidējā mazumtirdzniecības cena šogad aprīlī Latvijā sasniegusi līdz šim augstāko līmeni. Iepriekš augstākā cena dīzeļdegvielai bija 2022. gada jūnijā - 2,008 eiro par litru, seko 2022. gada jūlijs, kad vidējā cena bija 1,95 eiro par litru, un 2022. gada novembris - 1,927 eiro par litru.

Vienlaikus 95. markas benzīna vidējā mazumtirdzniecības cena šogad aprīlī bija 1,805 eiro par litru, martā - 1,667 eiro par litru, februārī - 1,497 eiro par litru, bet janvārī - 1,456 eiro par litru.

Dati liecina, ka 95. markas benzīnam augstākā vidējā cena bija 2022. gada jūnijā - 2,078 eiro par litru, seko 2022. gada jūlijs - 1,955 eiro par litru un 2022. gada maijs - 1,891 eiro par litru.

Savukārt auto gāzes vidējā cena šogad aprīlī sasniegusi visu laiku augstāko līmeni - 1,07 eiro par litru, kamēr martā auto gāzes vidējā cena bija 0,959 eiro par litru, februārī - 0,892 eiro par litru, bet janvārī - 0,891 eiro par litru.

