Trešdiena, 8. aprīlis, 2026 14:11

CSP: Latvijā degvielas vidējā cena martā pieaugusi par 21%

Latvijā patēriņa cenu vidējais līmenis degvielai šogad martā, salīdzinot ar februāri, pieaudzis par 21%, pavēstīja Centrālajā statistikas pārvalde (CSP).

Statistikas pārvaldē norāda, ka būtiskākā ietekme uz degvielas cenu pieaugumu attiecīgajā periodā bija dīzeļdegvielas cenu kāpumam par 25,4%, kamēr benzīna cenas pieauga par 11,3%, bet auto gāze sadārdzinājās par 7,5%.

Savukārt 2026. gada martā, salīdzinot ar 2025. gada martu, patēriņa cenu vidējais līmenis degvielai pieaudzis par 18,5%. Tostarp dīzeļdegviela gada laikā sadārdzinājusies par 24,1%, benzīna cenas pieaugusi par 7,5%, bet auto gāzes cenas kāpusi par 4,3%.

Tajā pašā laikā salīdzinājumā ar 2025. gada martu, degvielas cenas 2026. gada martā Latvijā bija par 19,3% augstākas. Dīzeļdegviela šajā periodā sadārdzinājusies par 24,6%, benzīna cenas pieaugusi par 8,3%, bet auto gāze sadārdzinājusies par 6,8%.

CSP dati liecina, ka dīzeļdegvielas vidējā mazumtirdzniecības cena 2026. gada martā bija 1,886 eiro par litru, februārī - 1,504 eiro par litru, bet janvārī - 1,449 eiro par litru.

Vienlaikus 95. markas benzīna vidējā mazumtirdzniecības cena šogad martā bija 1,667 eiro par litru, februārī - 1,497 eiro par litru, bet janvārī - 1,456 eiro par litru.

Savukārt auto gāzes vidējā cena šogad martā sasniegusi visu laiku augstāko līmeni - 0,959 eiro par litru, kamēr februārī tā bija - 0,892 eiro par litru, bet janvārī - 0,891 eiro par litru.

Pēc CSP datiem, dīzeļdegvielas vidējā mazumtirdzniecības cena visaugstākā līdz šim bijusi 2022. gada jūnijā - 2,008 eiro par litru, seko 2022. gada jūlijs, kad vidējā cena bija 1,95 eiro par litru, un 2022. gada novembris - 1,927 eiro par litru.

Tajā pašā laikā 95. markas benzīnam augstākā vidējā cena līdz šim bijusi 2022. gada jūnijā - 2,078 eiro par litru, seko 2022. gada jūlijs - 1,955 eiro par litru un 2022. gada maijs - 1,891 eiro par litru.

