Rīga un Ogre ir arī Latvijas visblīvāk apdzīvotās pilsētas - attiecīgi 2429 un 1598 iedzīvotāju kvadrātkilometrā. Jūrmalā vidējais iedzīvotāju blīvums ir 565 iedzīvotāju kvadrātkilometrā, un tā ierindojas vien 41. vietā Latvijas visblīvāk apdzīvoto pilsētu sarakstā.
Rīgā ir 13 teritorijas, kur dzīvo vairāk nekā 10 000 iedzīvotāju vienā kvadrātkilometrā. Piecas no šīm teritorijām atrodas Purvciemā vai Purvciema/Teikas apkārtnē. Visblīvāk apdzīvotā teritorija ir Pļavniekos, kur viena kvadrātkilometra robežās tautas skaitīšanā reģistrēti gandrīz 20 000 iedzīvotāju.
Salīdzinot ar datiem par iedzīvotāju skaitu visā apkaimes teritorijā, tendences ir līdzīgas - blīvāk apdzīvotās ir Pļavnieku un Purvciema apkaimes, kam seko Avoti, Iļģuciems un Ķengarags. Pilsētās un blīvi apdzīvotās teritorijās iedzīvotāju skaits publicēts arī šūnās ar izmēru 100 reiz 100 metri.
Dati par demogrāfiskajiem rādītājiem šādā detalizācijā pieejami oficiālās statistikas portāla karšu pārlūkā un Latvijas Atvērto datu portālā, informēja CSP.
Datu detalizācija sniedz iespēju pētīt visu Latvijas teritoriju kā režģa karti ar šūnas izmēru 1x1 kilometrs un iepazīt iedzīvotājus raksturojošus rādītājus, neņemot vērā administratīvo teritoriju, teritoriālo vienību, ciemu vai apkaimju robežās.
Kvadrātkilometra tīklojumā publicēti arī dati par iedzīvotāju dzimumu un galvenajām vecuma grupām, kā arī Latvijas pilsoņu īpatsvars, ārvalstīs dzimušo iedzīvotāju īpatsvars un iedzīvotāju īpatsvars, kuru pastāvīgā dzīvesvieta iepriekšējā gada laikā ir mainījusies. Tautas skaitīšanas pirmie rezultāti Eiropas tīklojumā publicēti Latvijas Atvērto datu portālā.
Šī gada 24.novembrī tiks publicēti 2021.gada tautas un mājokļu skaitīšanas dati par mājokļiem, bet 2022.gada 15.jūnijā par iedzīvotāju izglītību un ekonomisko aktivitāti.