Eiropas Savienībā (ES) cūkgaļas cena šogad martā bija vidēji par 9% lielāka nekā februārī, bet, salīdzinot ar 2025. gada martu, tā samazinājās par 12%.
Publiskotie dati arī liecina, ka cūkgaļas cena martā Latvijā bija par 12,8% lielāka nekā vidēji ES. Savukārt ES cūkas liemeņa tirgus cena martā bija vidēji 163 eiro par 100 kilogramiem.
Tostarp šogad martā, salīdzinot ar februāri, Polijā cūkgaļas cena palielinājusies par 13,4%, Lietuvā - par 12,8%, Vācijā - par 11,6%, Igaunijā - par 10,8%, Dānijā - par 0,2%. Savukārt šī gada martā, salīdzinot ar attiecīgo mēnesi gadu iepriekš, Dānijā cūkgaļas cena samazinājusies par 10,9%, Polijā - par 5,8%, Vācijā - par 4,1%, Lietuvā - par 3%, kā arī Igaunijā - par 1,4%.
Lietuvā cūkas liemeņa tirgus cena janvārī bija 178,98 eiro, Polijā - 175,27 eiro, Vācijā - 175 eiro, Igaunijā - 173,18 eiro, bet Dānijā - 147,98 eiro.
Departamentā atzīmē, ka šogad janvārī, salīdzinot ar 2025. gada janvāri, nokauto dzīvnieku skaits ES samazinājies par 2%, bet Latvijā tas samazinājies par 22%. Savukārt saražotās gaļas daudzums ES attiecīgajā periodā samazinājies par 1,6%, bet Latvijā samazinājies par 21,8%.
Pēc ZM datiem, ES importa apmēri pagājušajā gadā, salīdzinot ar 2024. gadu, ir palielinājušies par 0,2%. Imports pieaudzis no Norvēģijas - par 13%, bet samazinājies no Čīles - par 38,5% un Šveices - par 11,9% un Lielbritānijas - par 0,2%.
Savukārt ES eksporta apmēri pagājušajā gadā, salīdzinot ar 2024. gadu, palielinājušies par 2,4%. Eksports palielinājies uz Vjetnamu par 32,9%, Kotdivuāru par - 25,6%, Dienvidkoreju par - 12,2%, Austrāliju par - 3,5%, ASV par - 3% un uz Filipīnām par - 1,2%, bet samazinājies uz Japānu - par 22,2%, Ķīnu - par 7,4% un Lielbritāniju - par 3,4%.
Galvenie cūku produktu eksportētāji pasaulē 2025. gadā bija ES, ASV, Brazīlija un Kanāda.