Jauno sezonu Dailes teātris uzsāks jau 3. augustā Dailes dārzā. Ar Olgas Dreģes un pianista, komponista Edgara Cīruļa kopdarbu tiks atklāts teātra simtgadei veltīts koncertcikls “Dailes kanons”, kura ietvaros līdz pat 9. septembrim atsevišķos vakaros uz skatuves tiksies arī Juris Bartkevičs, Ieva Segliņa un Platons Buravickis, Juris Strenga un Jānis Šipkēvics, Lilita Ozoliņa un Reinis Zariņš, Rēzija Kalniņa un Vestards Šimkus, Lidija Pupure un Agnese Egliņa, kā arī Raimonds Pauls, Ausma Kantāne un Ilze Ķuzule-Skrastiņa.
Paralēli “Dailes kanona” norisei sezonu plānots uzsākt ar pandēmijas laikā radītajām, bet līdz skatītājiem nenonākušajām izrādēm. 3. augustā Lielajā zālē notiks publiskais ģenerālmēģinājums Regīnas Ezeras romāna “Zemdegas” iestudējumam Dmitrija Petrenko režijā, kas pirmizrādi piedzīvos 5. augustā. Savukārt 12. augustā skatītāju vērtējumam tiks nodota mūsdienu britu dramaturģes Nīnas Reinas spriedzes pilnā un izklaidējošā mūsdienu traģikomēdija “Piekrišana”, kuru Lielajā zālē iestudējusi režisore Laura Groza. 27. augustā beidzot pirmizrādi piedzīvos teātra simtgades centrālais notikums – Māras Zālītes jaunākās lugas “Smiļģis” iestudējums Viestura Kairiša režijā.
9. septembrī gaidāma pirmizrāde Ežēna Jonesko komiskai absurda drāmai “Degunradži”, ko Dailes teātra Lielajā zālē iestudējusi Eiropā veiksmīgi strādājošā ungāru režisore Ildiko Gāšpāra, izrādes radošajā komandā apvienojot Reini un Kristu Dzudzilo un vairākus izcilus ungāru māksliniekus.
Tāpat šoruden Dailes teātra repertuāru papildinās Regnāra Vaivara iestudējums “Trīs draugi”, kas tapis iedvesmojoties no slavenākā Ēriha Marijas Remarka romāna ar tādu pašu nosaukumu, Elīnas un Rūdolfa Gediņu un Kristas un Reiņa Dzudzilo kustību izrāde “Ļoti labas minūtes”, kas radīta domājot par trešo pāri – Asju Lācis un Valteru Benjaminu. Savukārt pavisam jaunā spēles laukumā pirmizrādi piedzīvos Patrika Zīskinda “Kontrabass”, kuru iestudējis jaunais režisors Henrijs Arājs.
Jaunajā sezonā plānotas arī Dailes teātra viesizrādes. 15. augustā ar skatītāju un teātra profesionāļu novērtēto, četras “Spēlmaņu nakts” nominācijas un divas balvas saņēmušo iestudējumu “Elpa” Dmitrija Petrenko režijā (lomās Kārlis Arnolds Avots un Anete Krasovska) Dailes teātris piedalīsies Cēsu mākslas festivāla Teātru Grand Prix skatē. Bet 28. septembrī “Elpa” ar Gintu Andžānu un Ievu Segliņu būs skatāma Ventspilī, Teātra namā “Jūras vārti”. 30. oktobrī ar komēdiju “Mūsējās” Intara Rešetina režijā plānots viesoties Alūksnes Kultūras centrā.
Jaunajā sezonā Dailes teātra kolektīvu papildina divas jaunas aktrises – Katrīna Griga un Milēna Miškēviča, kuras uz skatuves jau būs redzamas jaunākajos iestudējumos: “Zemdegas”, “Piekrišana”, “Smiļģis” un “Trīs draugi”.
