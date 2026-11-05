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Ceturtdiena, 05.11.2026 19:36
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Ceturtdiena, 5. novembris, 2026 17:05

Darba nedēļa noslēgsies ar sausu un pārsvarā saulainu laiku

LETA
Darba nedēļa noslēgsies ar sausu un pārsvarā saulainu laiku
Foto: pexels.com
Ceturtdiena, 5. novembris, 2026 17:05

Darba nedēļa noslēgsies ar sausu un pārsvarā saulainu laiku

LETA

Ceturtdienas vakarā un naktī uz piektdienu Latvijas piekrastē ziemeļu, ziemeļrietumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 18 metriem sekundē, prognozē sinoptiķi.

Pārējā valstī vējš pūtīs mēreni. Vietām iespējami īslaicīgi nokrišņi, valstī kopumā mākoņu būs maz. Minimālā gaisa temperatūra no rīta -1..+4 grādi, piekrastē - līdz +8 grādiem.

Darba nedēļa noslēgsies ar sausu un pārsvarā saulainu laiku. Ziemeļu, ziemeļrietumu vēja ātrums brāzmās sasniegs 8-13 metrus sekundē. Gaiss iesils līdz +6..+10 grādiem, valsts austrumos - līdz +3..+5 grādiem.

Rīgā galvenokārt gaidāms neliels mākoņu daudzums, naktī iespējams īslaicīgs lietus. Ziemeļu vējš naktī brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 18 metriem sekundē, dienā - līdz 13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra no rīta un dienā būs +5..+8 grādi.

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