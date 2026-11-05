Pārējā valstī vējš pūtīs mēreni. Vietām iespējami īslaicīgi nokrišņi, valstī kopumā mākoņu būs maz. Minimālā gaisa temperatūra no rīta -1..+4 grādi, piekrastē - līdz +8 grādiem.
Darba nedēļa noslēgsies ar sausu un pārsvarā saulainu laiku. Ziemeļu, ziemeļrietumu vēja ātrums brāzmās sasniegs 8-13 metrus sekundē. Gaiss iesils līdz +6..+10 grādiem, valsts austrumos - līdz +3..+5 grādiem.
Rīgā galvenokārt gaidāms neliels mākoņu daudzums, naktī iespējams īslaicīgs lietus. Ziemeļu vējš naktī brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 18 metriem sekundē, dienā - līdz 13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra no rīta un dienā būs +5..+8 grādi.