Ņemot vērā lielo sniega apjomu šajā ziemas periodā, ļoti daudz uzmanības un darba šobrīd tiek ieguldīts ceļu infrastruktūras uzturēšanā un sniega izvešanā. Pastiprināta vērība tiek veltīta arī procesiem, kas notiek Ogres upē, jo strauja atkušņa gadījumā pastāv iespēja, ka atsevišķās vietās varētu rasties plūdi. Šī iemesla dēļ 10. decembrī ir sasaukta Ogres sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sēde, kurā plānots runāt par dienestu gatavību šādām situācijām, kā arī apspriest rīcības plānu plūdu gadījumā.
Laikapstākļi ietekmē arī Ogres novadā īstenotos būvdarbus, un to dēļ vairākos būvobjektos ir iestājies tehnoloģiskais pārtraukums. Tomēr, par spīti sniegam un salam, darbi turpinās.
Ogres novada Sporta centra ēkas Skolas ielā 12, Ogrē, pārbūves un energoefektivitātes uzlabošanas projektā novembrī tika veikta lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve, kā arī ēkas cokola atrakšana, hidroizolācijas slāņa uzlikšana un siltināšana. Decembrī plānots veikt apgaismojuma nomaiņu un citus darbus ēkas iekšienē.
Turpinās Ogres Valsts ģimnāzijas jaunās ēkas un sporta halles sienu, pārsegumu, dzelzsbetona kolonnu un siju montāža. Objektā notiek arī inženierkomunikāciju ieguldīšanas darbi un metāla konstrukciju montāžas darbi. Decembrī turpināsies sienu, pārsegumu betonēšana, kā arī metāla konstrukciju montāža. Sporta ēkai tiks turpināta stāvlaukuma pamatnes izbūve, kā arī tiks uzsākti ēkas siltināšanas darbi.
Projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ogres novadā” ietvaros noslēgts līgums ar būvdarbu veicēju; nākamnedēļ tiks saņemta būvvaldes atzīme par būvdarbu uzsākšanu, pēc kuras būvnieks jau tuvākajā laikā varēs uzsākt darbus ēkas Suntažu ielā 2, Ogrē, pārbūvei un jaunas ēkas būvniecībai,nodrošinot iespējuizveidot vairākus sociālos pakalpojumus personām ar īpašām vajadzībām.
Ir pasūtītas metāla konstrukcijas dizaina objekta (bāka ar Ogres novada logo) būvniecībai uz aizsargmola pie Ogres upes ietekas Daugavā. Ir pasūtīti arī urbpāļi –apmēram nedēļas laikā pēc saņemšanas tos plānots uzstādīt, lai varētu uzsākt metāla konstrukciju montāžu.
Jauniešu mājas Brīvības ielā 40, Ogrē, būvobjektā novembrī ir ieurbti pāļi ēkas pamatiem, veikta daļēja siltumizolācija, izbūvēts ūdensvads un lietus ūdens kanalizācija. Decembrī plānots turpināt piebūves būvniecību, ūdensvada un lietus kanalizācijas tīklu izbūvi, kā arī veikt jumta seguma nomaiņas darbus.
Taurupes muižas klēts pārbūves darbi apstājušies sarežģīto laikapstākļu dēļ. Tiek plānots uzstādīt pagaidu jumtu, lai varētu apsildīt telpas un veikt betonēšanas darbus (tos iespējams veikt līdz temperatūrai, kas nav zemāka par mīnus 10 grādiem).
Būvniecības projekts klinšu kāpšanas sienas izbūvei Zvaigžņu ielā 11, Ogrē, ir iesniegts būvvaldē; pašreiz, ņemot vērā būvvaldes komentārus, tiek veiktas nelielas projekta korekcijas, un tuvākajā laikā projekts būs pabeigts.
Notiek būvprojekta ”Ogres vārti – Daugavas krasta aizsargbūve” izstrāde; ir bijušas vairākas tikšanās, kurās pārrunātas dažādas detaļas gan attiecībā uz ēku, gan stāvlaukumu. Būvniecības projekta izstrādi paredzēts pabeigt līdz nākamā gada 16. maijam.
Izsludinātajā iepirkumā “Ceļa pārbūve “Dubkalnu ezera meži”” saņemts ļoti liels pretendentu piedāvājumu skaits – 19; pašreiz notiek to vērtēšana.
Ir uzsākti Bezdelīgu, Madlienas un Lauberes ielu seguma atjaunošanas un lietus ūdens kanalizācijas sistēmu izveides būvdarbi. Šobrīd iestājies tehnoloģiskais pārtraukums, iesāktos darbus varēs turpināt, iestājoties atbilstošiem laika apstākļiem.
Lielvārdes primārās veselības aprūpes infrastruktūras attīstības projekta ietvaros noslēgts līgums par telpu remontu, un šonedēļ objektā ir uzsākti būvniecības darbi. Saskaņā ar līgumu, tie pilnībā jāpabeidz 70 dienu laikā.