PII "Strautiņš" izklāsta notikumu gaitu: "Nekavējoties tika izsaukti elektriķi, lai atslēgtu elektrības padevi plūdu skartajās telpās un izvērtētu drošību.
Bērnu vecākiem, kuriem ir iespēja, lūdzām paturēt bērniņus mājās. Pārējie bērni tika pieņemti un izvietoti grupiņās, kuras plūdi nebija skāruši. Ūdens noplūdes rezultātā cietusi Lapu ielas ēkas aktu zāle un vadītājas kabinets.
Dienas gaitā iestādi apsekoja Ogres novada būvvaldes eksperti, lai konstatētu, vai bērnu uzturēšanās applūdušajā grupas telpā ir droša. Tā secināja, ka grupas telpā mitrums ir likvidēts, un bērnu uzturēšanās tajā ir droša.
Vissmagāk cietušajās telpās - zālē un vadītājas kabinetā, ir izvietoti mitruma savācēji. Kādu laiku bērni muzicēs citās telpās. Arī vadītājas darbs būs apgrūtināts. Pateicamies visiem darbiniekiem par palīdzību telpu sakopšanā, slapjo paklāju pārvietošanā, kā arī vecākiem par sapratni!"
Iespējams, darbinieku izbīli pastiprināja pagājušajās pirmdienas notikumi Saulkrastu novadā, kad naktī uz 20. oktobri 405 kvadrātmetru platībā dega bērnudārzs "Bitīte" Lojā – tam viena ēkas daļa ir izdegusi, bet otra tika daļēji appludināta. Kā ziņo aģentūra LETA, Valsts policija sākusi resorisko pārbaudi par ugunsgrēku. Sākotnējā informācija gan neliecina par noziedzīgu nodarījumu.