Ogres 1. vidusskola gatavojas darbam nākamajā mācību gadā un aicina savā kolektīvā direktora vietnieku audzināšanas darbā un citu jomu pedagogus.


Turpinot augt un attīstīties, Ogres 1. vidusskola aicina darbā vairāku jomu pedagogus. Ļoti nozīmīga loma skolas darbā būs direktora vietniekam audzināšanas darbā, kurš atbalstīs skolēnu centienus veidot skolas dzīvi pašu spēkiem.

Jau šogad skolā veidojušās un attīstījušās jaunas skolēnu organizācijas - Debašu klubs, Skolēnu podkāsts Sarunas virsotnē , Sporta un spēļu klubs. Iesāktais jāturpina ar ne tikai vidusskolas, bet arī pamatskolas posmā. Direktora vietnieka rokās būs arī skolas pasākumi, saviesīgā dzīve un interešu izglītības pulciņi. Vienam no tādiem - tautas deju kolektīvam Musturiņi - tiek meklēts vadītājs.



Konkurss gan par šīm, gan citām pedagogu amata vietām norisināsies līdz 24. maijam. Visa informācija par Ogres 1. vidusskolas piedāvātajām pedagogu darba vietām atrodama skolas mājas lapas sadaļā vakances.



Ogres 1. vidusskola ir Ogres lielākā skola ar spēcīgām izglītības tradīcijām un drošu skatu mainīgajā nākotnē. Skolā mācās bērni no pirmās līdz divpadsmitajai klasei dažādās izglītības programmās. Ogrēniešu vidū saukta par kalna skolu, izglītības iestāde tiecas uz izcilību savā darbā.



Informāciju sagatavoja Ogres 1. vidusskola

