Domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu par jaunās Ogres novada bāriņtiesas priekšsēdētāju iecelt līdzšinējo Ogres novada bāriņtiesas priekšsēdētāju Daci Zariņu, nosakot mēnešalgu 1382 eiro.
Bāriņtiesu likuma otrā panta piektā daļa noteic, ka vienā pašvaldībā izveido ne vairāk kā vienu bāriņtiesu.
Ogres novada pašvaldības domes šā gada 1.jūlijā pieņemtais saistošo "Ogres novada pašvaldības nolikums" nosaka, ka Ogres novada bāriņtiesa nodrošina aizbildnības un aizgādnības funkciju visā novadā, kā arī Ogres novada teritoriālajās vienībās, kurās nav notāra, Civillikumā noteiktajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus tiesību aktos norādītos uzdevumus.
Lai nodrošinātu likumā noteikto funkciju izpildi visa Ogres novada administratīvajā teritorijā, Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē pieņemts lēmums apvienot Ogres novada bāriņtiesu, Lielvārdes novada bāriņtiesu, Ķeguma novada bāriņtiesu un Ikšķiles novada bāriņtiesu, uz reorganizējamo iestāžu bāzes izveidojot Ogres novada bāriņtiesu.
Domes sēdē tika arī apstiprināts jaunās bāriņtiesas nolikums un bāriņtiesas amatu un mēnešalgu likmju saraksts. Bāriņtiesā strādās 20 darbinieki - priekšsēdētājs, divi priekšsēdētāja vietnieki, 12 bāriņtiesas locekļi, bāriņtiesas priekšsēdētāja palīgs, trīs sekretāri un jurists.
Līdz jaunās bāriņtiesas darba sākšanai savu darbību turpināja jaunizveidotajā Ogres novada pašvaldībā ietilpstošo Ogres, Lielvārdes, Ķeguma un Ikšķiles novadu bāriņtiesas atbilstoši to kompetencei un darbības teritorijai, kā arī savus amata pienākumus pilda šo bāriņtiesu priekšsēdētāji, bāriņtiesu priekšsēdētāja vietnieki un bāriņtiesu locekļi.