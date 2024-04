Darbu sākusi pirmā Elektrum Drive uzlādes stacija Ogrē

Ogres centrā, Brīvības ielā 35, kopš marta nogales ir atvērtā pilsētā pirmā Elektrum Drive uzlādes stacija. Tā kā Ogre ir pilsēta, kuras iedzīvotāji arvien vairāk izvēlas ikdienā izmantot elektroauto, tad jau pirmā mēneša laikā stacijā ir veiktas 70 uzlādes ar 1 MWh enerģijas, ar kuru var nobraukt aptuveni 6300 km. Šāds uzlādes apjoms norāda uz lielu interesi jaunajā uzlādes stacijā un Ogres iedzīvotāju uzticēšanos Elektrum Drive uzlādes risinājumiem.





Elektrum Drive elektrotransporta uzlādes pakalpojuma nodrošinājuma tiesības ieguva izsolē, pilsētai iegūstot mūsdienīgu un ilgtspējīgu risinājumu – pašvaldība iznomā zemi ar uzlādes iekārtām, savukārt Elektrum Drive nodrošina uzlādes pakalpojumu klientiem ērtākajā veidā. Latvijā tieši Elektrum Drive pirmais piedāvāja uzlādes lietotni, kas tagad ir pieejama arī Ogrē ar plašāko pieslēgvietu skaitu vienuviet, augstu apkalpošanas kvalitāti, diennakts klientu atbalstu un klientiem izdevīgu, tirgus situācijai atbilstošu cenu. Tuvākajā laikā ar Ogres novadnieka karti uzlādei tiks piemērota 5 % atlaide.





"Esam gandarīti būt pārstāvēti Ogrē, kuras iedzīvotāji un pašvaldība saskata ieguvumus un rīkojas ilgtspējīgi. Par to liecina fakts, ka ārpus Rīgas šī ir pilsēta, kur jau tagad tiek plaši izmantoti elektromobiļi, un nešaubāmies, ka to kļūs arvien vairāk. Pieaugot konkurencei Latvijas tirgū, mūsu priekšrocības joprojām ir augsta pakalpojuma kvalitāte, uzlādes vietu un risinājumu pieejamība dažādām vajadzībām, lietošanas ērtums un pilnvērtīgs klientu serviss. Pagājušajā gadā veikti jau 24 000 uzlāžu mūsu 195 pieslēgvietās, kas ir trīs reizes vairāk nekā iepriekš. Mūsu klientu skaits pieaug, tādēļ iedrošinām tos Ogres iedzīvotājus, kas vēl plāno elektroautomobiļa iegādi – būt drošiem un neatlikt lēmumu – jaunas uzlādes vietas noteikti būs vēl, jo mūsu mērķis ir jau šogad izbūvēt vismaz 500 pieslēgvietas visā Baltijā!" saka Ansis Valdovskis, AS "Latvenergo" Baltijas elektrotransporta uzlādes direktors.





Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš: "Līdz šim elektrouzlādes stacijās Ogrē patērēto elektroenerģiju subsidēja pašvaldība. Tagad elektrouzlādes stacijas apsaimnieko izsoles rezultātā izraudzītais komersants, un par uzlādes pakalpojumu maksā elektrotransportlīdzekļa lietotājs pats. Pagājis mēnesis, kopš Ogrē savu darbību uzsāka pirmā Elektrum Drive uzlādes stacija, un rezultāti, manuprāt, ir ļoti labi. Acīmredzot tie liecina gan par šī pakalpojuma nepieciešamību, gan kvalitāti – elektrisko transportlīdzekļu lietotāju skaits aizvien pieaug, un uzlādes pakalpojumiem arī ir jābūt plaši pieejamiem, turklāt kvalitatīvs pakalpojums vienmēr tiek augstu vērtēts. "





Elektrum Drive Ogres uzlādes stacijā ir pieejamas divas uzlādes iekārtas, kas vienlaikus spēj nodrošināt četru elektroauto uzlādi. Katra uzlādes iekārta aprīkota ar 3 pieslēgvietām un paralēli spēj piedāvāt divu elektroauto uzlādi – ar līdz 50 kW DC un 22 kW AC jaudām.





Elektrum Drive šogad aktīvi turpinās ne tikai paplašināt savu un sadarbībā ar partneriem veidoto uzlādes tīklu, bet arī piedāvās jaunus elektromobilitātes pakalpojumus. Pērn sasniegts ambiciozs mērķis ar 195 pieslēgvietām, šogad tās ir plānots paplašināt līdz 500 pieslēgvietām Baltijā, uzmanību pievēršot arī reģioniem. Pēc zīmola speciālistu vērtējuma atbildīgs autovadītājs ar elektroauto droši un bez riska var apceļot Latviju, izmantojot Elektrum Drive mobilo lietotni ar vairāk nekā 200 pieslēgvietām.