Pirmdiena, 9. maijs, 2022 16:09

Darbu turpina Ogres novada krīzes zvanu centrs

Darbu turpina Ogres novada krīzes zvanu centrs
Darbu turpina Ogres novada krīzes zvanu centrs

Jau vairāk nekā divus gadus darbojas Ogres novada krīzes zvanu centrs, kas sākotnēji izveidots, lai cilvēkiem sniegtu garīgo un emocionālo atbalstu ārkārtējās situācijas laikā ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību.

Zvanu centrs strādā katru dienu no plkst. 12.00 līdz 24.00, un tajā Ogres novada pašvaldība ir piesaistījusi vairāku reliģisko konfesiju pārstāvjus (mācītājus), kas uzklausa katru cilvēku, atbild uz viņa jautājumiem, kā arī apkopo informāciju par nepieciešamo palīdzību.

Uz iedzīvotāju jautājumiem atbild Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Ogres un Suntažu draudzes mācītājs Mārtiņš Kalējs, Ogres Trīsvienības baptistu draudzes draudzes mācītājs Dainis Pandars, Latvijas baptistu draudžu savienības bīskapa pārstāvis Vidusdaugavas reģionā, Jaunjelgavas baptistu draudzes mācītājs Māris Vītols, Nacionālo bruņoto spēku virskapelāns, Latvijas Baptistu draudžu mācītājs Elmārs Pļaviņš un Ogres kristīgās draudzes “Vārda Spēks” mācītājs Agris Ginko.

Kā atzīst M.Kalējs, īpaši daudz zvanu krīzes zvanu centrs saņēmis, sākoties pandēmijai, kuras laikā neskaitāmos gadījumos palīdzība sniegta arī iedzīvotājiem gan latviešu, gan krievu valodā. Iedzīvotāju vidū valdīja nedrošība par nākotni. “Tā bija tāda laba iespēja piezvanīt, izrunāties un dalīta bēda jau ir pusbēda,” norāda M. Kalējs. Sniegts ne tikai psiholoģisks, bet arī praktisks atbalsts, iesaistot, piemēram, sociālo dienestu.

Savukārt Dainis Pandars norāda, ka zvana ļoti dažādi, ne tikai ticīgi ļaudis. “Tās pārsvarā nav reliģiozas sarunas. Tās ir emocionālas, vienkārši uzklausīt. Šobrīd situācija – ir beigušies Covid-19 pandēmijas laikā noteiktie ierobežojumi, taču joprojām daudzi iedzīvotāji piedzīvo vientulības sajūtu, satraukumu un spriedzi saistībā ar pasaulē valdošajām problēmām,” viņš atklāj.

