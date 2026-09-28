Darbu uzsākuši visi 933 vēlēšanu iecirkņi, cilvēki steidz nodot savu balsi glabāšanā

Attiecīgi balsi glabāšanā tieši pirmdien Rīgā nodevuši 9530 vēlētāji jeb 1,59% balstiesīgo. Galvaspilsētā iedzīvotāji visaktīvāk izmantojuši tirdzniecības centros esošos iecirkņus, piemēram, tirdzniecības centrā "Domina Shopping" balsi glabāšanā noveduši 286 vēlētāji, "Origo" - 209, "Galleria Rīga" - 202, "Akropole Rīga" - 198, bet "Akropole Alfa" - 193.
Kurzemē savu balsi glabāšanā nodevuši 1757 vēlētāji, tādējādi nobalsojuši 1,01% no reģiona balstiesīgajiem vēlētājiem. Zemgalē savu balsi jau nodevuši 2145 vēlētāji, kas ir 1,08% no balstiesīgajiem. Latgalē pirmdien nobalsojuši 1370 vēlētāji, kas ir 0,75% no balstiesīgajiem.
Savukārt Vidzemē, kur vēl tiek gaidīti dati no diviem iecirkņiem, balsi glabāšanā nodevuši vismaz 6203 vēlētāji jeb 1,55% no balstiesīgajiem.
Starp Latvijas novadiem lielākais balsu nodevēju īpatsvars ir Ādažu novadā - 3,68%, bet mazākais - Augšdaugavas novadā - 0,32%, liecina CVK dati.
Iepriekšējās Saeimas vēlēšanās balsi glabāšanā pirmajā dienā nodeva 11 316 vēlētāju jeb 0,73% balsstiesīgo. Tomēr to varēja izdarīt tikai 66 vēlēšanu iecirkņos un tikai trīs dienas. Savukārt šogad balss nodošana iespējama visos 933 vēlēšanu iecirkņos Latvijā un katru šīs nedēļas darba dienu.
Valsts digitālās attīstības aģentūra (VDAA) apliecina, ka Vēlēšanu platforma pirmdien darbojās stabili un atbilstoši plānotajam.
VDAA tehniskā atbalsta komanda un zvanu centra speciālisti sniedz atbalstu vēlēšanu iecirkņiem, saņemti tikai daži pieteikumi, informēja aģentūrā.
Kā novēroja aģentūra LETA, atsevišķiem iecirkņiem vajadzēja vairāk laika, lai nodotu informāciju par vēlētāju aktivitāti. Divi iecirkņi Siguldā to līdz plkst. 23 vēl nebija izdarījuši.
Kā vēstīts, arī kiberincidentu novēršanas institūcija "Cert.lv" apliecināja, ka pirmajā dienā, kad vēlētāji varēja nodot savu balsi glabāšanā, Latvijas kibertelpā nav konstatētas ar vēlēšanu norisi saistītas anomālijas vai kiberdrošības incidenti.
Visas šīs nedēļas darba dienas vēlētāji varēs nodot balsis glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. CVK skaidro, ka šis balsošanas veids idejiski ir līdzīgs iepriekšējai balsošanai, taču ar atsevišķām procedūru atšķirībām, kas ļauj nedēļas gaitā līdz vēlēšanām vēl mainīt viedokli un nomainīt savu nodoto balsi.
Saeimas vēlēšanas norisināsies sestdien.