Pasākuma programma ir plaša, piemērota jebkuram vecumam un gaumei, tāpēc aicinām 25.septembri pavadīt kopā!
Dārzeņu festivāla programma:
- Plkst.11.00 “Tirdziņš”. Tirdziņā varēs iegādāties gan dažādu veidu dārzeņus, gan ikdienai nepieciešamo un skaisto. Tirgoties gribētājus aicinām pieteikties līdz 23.septembrim, zvanot uz tālruni – 27884206, vai rakstot uz e-pastu: ;
- Plkst. 11.00 kopīgi veidosim krāšņu rudens dārzeņu taku. Ikviens var piedalīties izstādes veidošanā, nākot uz festivālu ar kādu līdzi paņemtu dārzeni. Aicinām iedzīvotājus būt atsaucīgiem, jo sanestie labumi pēc pasākuma tiks nogādāti uz Rīgas zooloģisko dārzu zvēriņiem;
- Plkst. 11.00 vietējie dārzeņu audzētāji demonstrēs savu produkciju, ko būs iespējams arī iegādāties. Uz festivālu būs atbraukusi arī pati “Rembates šokolāde”, kas izrādīs, ļaus iegādāties un stāstīs par savu produkciju;
- Plkst. 12.00 “Skrīveru mājas saldējuma” jautrie meistari;
- Plkst.12.00 vīriešu pludmales volejbola turnīrs “Karstais kartupelis II”. Komandā 2 vīrieši, reģistrēšanās sacensību dienā no plkst.11.30 pie galvenā tiesneša. Dalība turnīrā ir bezmaksas;
- Plkst.12.00 ciemos būs atbraukusi servisa suņu biedrība „TEODORS”. Svētku apmeklētāji varēs iepazīties ar servisa suņiem, kurus drīkstēs noglāstīt, samīļot un nofotografēties ar viņiem kopā;
- Plkst. 12.00 būs iespēja nobaudīt/degustēt īstu Uzbeku plovu. Kā viņi paši saka: “Mūsu plovs vienmēr būs garšīgs, jo to gatavo meistars, kurš ir vinnējis sacensībās plova gatavošanā, Eiropas mērogā”. Degustācija būs par maksu;
- Plkst. 12.30 muzikāls sveiciens no pasākuma viesiem un mīļiem draugiem – Jelgavas valsts pilsētas iestādes “Kultūra” senioru vokālā ansambļa “Vīzija” un Mežotnes pagasta jauktā vokālā ansambļa “Mēs” (vadītāja Liene Gaile)*;
- Plkst. 12.30 ikvienam būs iespēja piedalīties sacensībās – dārzeņu ātrēšanā un smagākā dārzeņa laureāta noteikšanā. Dārzeņu ātrēšanas sacensībām varēs pieteikties plkst.12.00 pie galvenās tiesneses. Dalība ir bez maksas. Savukārt, lai piedalītos smagākā dārzeņa svēršanas sacensībās, aicinām, dodoties uz festivālu, ņemt līdzi, jūsuprāt, lielāko kartupeli, kāpostu, burkānu vai/un bieti, kuru nosvērs un izvērtēs žūrija;
- Plkst. 13.00 kulinārijas ekspertes, pavārgrāmatas “Dzīves garša” autores Ilzes Jurkānes meistarklase, kurā gatavos dažādus dārzeņu ēdienus*;
- Plkst. 13.00 radošās darbnīcas ar “Jogitas pasākumiem” un “RJR studio” piepūšamā atrakcija mazākajiem festivāla apmeklētājiem;
- Plkst. 14.00 vietējais amata meistars Artūrs Kovaļevskis no “Garšu sētas” nodos savas prasmes burgeru veidošanā apmeklētājiem. Burgerus, kas bagātīgi ar dārzeņiem, varēs iegādāties un pavāram būs iespēja uzdot kulinārijas jautājumus;
- Plkst. 14.30 MX Graužupe krosa motociklu parāde;
- Plkst. 15.00 uzstāsies pats mazākais un mīlīgākais Rembates amatiermākslas kolektīvs “Ķipari”un Ķeguma Tautas nama vokālās studijas atraktīvā soliste Selīna Vietniece*;
- Plkst. 15.30 apbalvošanas ceremonija – sveiksim sacensību uzvarētājus volejbolā, ātrēšanā un smagākā dārzeņa svēršanā;
- Plkst. 15.30 trenera Naura Neimaņa sagatavotās orientēšanās sacensības, kurās savas prasmes varēs pārbaudīt ģimenes, draugu vai vienas mājsaimniecības komandas. Dalība sacensībās ir bez maksas. Reģistrēšanās no plkst.15.00 pie galvenā tiesneša;
- Plkst. 16.30 dažādas sportiskas aktivitātes gan lieliem, gan maziem tautas klasē;
- Plkst. 17.30 festivāla apmeklētājus priecēs skanīgais koris “Sonata” no Rīgas*;
- Plkst. 18.00 ar saviem trikiem, meistarību un grāciju pārsteigs bārmeņu šovs*;
- Plkst. 18.30 apbalvošanas ceremonija – sveiksim sacensību uzvarētājus tautas klases aktivitātēs un orientēšanās sacensībās. Šajā laikā veiksim lielo festivāla izlozi, kurā būs gan gardas, gan skaistas balvas;
- Plkst.20.00 muzikāls festivāla noslēguma sveiciens no mūsu lieliskajiem, atraktīvajiem draugiem “5 Jāņi” un DJ “ANss”*.
Visas dienas garumā par labu garastāvokli, festivāla noskaņu un prieku gādās pasākumu vadītājs Reinis Reķis.
Lai laika apstākļi jūs nepārsteigtu nesagatavotus, padomājiet par attiecīgu apģērbu lietus iespējamības gadījumā – lietusmēteli vai lietussargu.
Lūdzam ievērot visus valstī noteiktos ierobežojumus! Sargāsim sevi un apkārtējos! Festivāls ilgs līdz plkst.00.00.
Pasākuma laikā tiks fotografēts un filmēts, iegūtie materiāli tiks izmantoti publicitātes vajadzībām.
Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Rembates Tautas nama vadītāju Lieni Lazdiņu – 27884206.
*Pasākuma norises vietā būs jāuzrāda derīgs digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina kādu no šiem punktiem:
- pilna vakcinācijas kursa pabeigšanu;
- pārslimošanu ar Covid-19 pēdējā pusgada laikā;
- negatīvu Covid-19 testu.