Trešdiena, 22. oktobris, 2025 16:57

Datu aizsardzības eksperti viesosies Lielvārdes vidusskolā

Datu aizsardzības eksperti viesosies Lielvārdes vidusskolā
Datu valsts inspekcija (DVI) ik gadu saņem simtiem iedzīvotāju sūdzību par personas datu aizsardzības pārkāpumiem – 2024. gadā sniegtas vairāk nekā 2500 konsultācijas. Savukārt DVI sociālajā eksperimentā “Visu par neko. Neko par visu” secināts, ka 74% jauniešu ir gatavi nodot ne tikai savus, bet arī savu tuvinieku sensitīvos datus apmaiņā pret vērtīgām balvām dažādos interneta vides konkursos.

Kampaņas ietvaros datu aizsardzības eksperti viesosies arī Ogres novada skolā – 29. oktobrī Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā notiks izglītojošs seminārs 9. – 12. klašu skolēniem. Tajā atraktīvā un jauniešiem saprotamā veidā tiks skaidrota personas datu aizsardzības nozīme un likuma aspekti, kā arī sniegti praktiski padomi privātuma aizsardzībai.

Lai veicinātu sabiedrības, jo īpaši jauniešu, izpratni par personas datu aizsardzības jautājumiem un izglītotu par to nepamatotas izpaušanas riskiem, DVI ir uzsākusi informatīvu kampaņu “Klikšķis bija nieks. Bet tu atdevi daudz.” ar tēmturi #BEZMAKSAS, kas brīdina par neapzinātu personas datu nodošanu internetā apmaiņā pret šķietami bezmaksas pakalpojumiem.

Kampaņas mērķis ir ne vien rosināt jauniešus apzināties, ka viņu personas dati ir vērtība, ar ko tie “maksā” par šķietami bezmaksas lietotnēm, spēlēm vai konkursiem, bet arī mainīt viņu paradumus, lai ikdienā atbildīgi un droši rīkotos ar saviem personas datiem.

Sākot ar oktobri, vairāk nekā 20 skolās visos Latvijas reģionos DVI organizē izglītojošus seminārus 9. – 12. klašu skolēniem, kuros datu aizsardzības eksperti skaidro personas datu nozīmi un dalās ar praktiskiem padomiem. Papildu šiem klātienes pasākumiem novembrī notiks arī tiešsaistes seminārs, lai aptvertu maksimāli plašāku skolēnu auditoriju.

“Jaunieši aktīvi izmanto sociālos tīklus, digitālos medijus un ļoti bieži domā, ka iegūst kaut ko par brīvu – bezmaksas aplikāciju, dalību konkursā vai loterijā, lojalitātes karti, bet realitātē par to “samaksā” ar savu informāciju un personas datiem, kas var tikt izmantoti negodprātīgā veidā. Kampaņa “Klikšķis bija nieks. Bet tu atdevi daudz.” mudina sabiedrību uz drošāku uzvedību digitālajā vidē, lai nenonāktu krāpnieku vai negodprātīgu uzņēmumu redzeslokā. DVI mērķis ir palīdzēt iedzīvotājiem atpazīt personas datu apdraudējumus un ieviest drošus paradumus savā ikdienas digitālajā dzīvē,” kampaņas ideju skaidro DVI direktore Jekaterina Macuka.

Tāpat skolēniem ir izsludināts radošo darbu konkurss, kur atraktīvā veidā jāatspoguļo, ar kādiem datiem cilvēks internetā "samaksā" par šķietamu bezmaksas lietotni, spēli vai konkursu. Trīs labāko darbu autoru komandas tiks pie vērtīgām balvām. Plašāka informācija par konkursu lasāma DVI mājaslapā www.dvi.gov.lv.

Kampaņas gaitā tiks publicēti arī izglītojoši video klipi un karikatūras par aktuālām personas datu aizsardzības tēmām.

