Otrdiena, 12. maijs, 2026 13:43

"Daudzas tolaik radikālās idejas īstenotas," Raivis Dzintars vēlēšanās nebūs "Nacionālās apvienības" sarakstā

"Daudzas tolaik radikālās idejas īstenotas," Raivis Dzintars vēlēšanās nebūs "Nacionālās apvienības" sarakstā
Ar īpašu ierakstu Facebook politiķis, "Nacionālās apvienības" viens no līderiem Raivis Dzintars paziņojis, ka nākamajās Saeimas vēlēšanās nekandidēs un nepretendēs vairāk uz nevienu politisku amatu. "Esmu pārliecināts, ka jebkuras organizācijas interesēs ir plašāka līdzdalība un iespēja arvien lielākam cilvēku lokam uzņemties atbildību, apliecināt sevi un sniegt savu ieguldījumu kopīgā darbā. Ar iegūto pieredzi turpināšu palīdzēt "Nacionālajai apvienībai" kā aktīvs biedrs, vienlaikus dodot iespēju tiem, kam tā līdz šim vēl nav bijusi," tā R.Dzintars.

Viņš uzsver, ka šos vairāk nekā 15 gadus, vadot Nacionālo apvienību un tās Saeimas frakciju, visu ir darījis pēc labākās apziņas un vienmēr "centies sniegt savu ieguldījumu tajā, lai Latvijas politikā būtu vienota un stipra nacionāli konservatīva partija."

"Tās vērtības, kuras aizstāvējām jau pirms 15 gadiem, tolaik sauca par radikālām un ekstrēmām. Šodien daudz kas no tā ir īstenots dzīvē un kļuvis ierasts. Esmu pārliecināts, ka Latvija bez Nacionālās apvienības šodien būtu citāda. Tikpat daudz un vēl vairāk ir darāms uz priekšu. Izaicinājumu latviskas Latvijas mērķim nekļūst mazāk. Haosa un nenoteiktības laikos turēšanās pie pamatiem un pārbaudītām vērtībām ir gudra izvēle.

Mēs neesam vienādi. Nacionālo apvienību veido indivīdi, kuri reizēm viens otram piekrīt pilnībā, reizēm meklē patiesību viedokļu sadursmē, bet mūs vieno tas, ka vienmēr atrodam ceļu sadarbībai, strādāšanai kopā un nekad nekādos apstākļos neapšaubām svarīgāko: latviskas Latvijas mērķi.

Esmu nolēmis turpmāk atbalstīt Nacionālo apvienību un tās vērtības, nepretendēdams uz politiskiem amatiem. Gaidāmajās 15. Saeimas vēlēšanās nekandidēšu," tā politiķis.

Komentētāji pauž gan atbalstu un pateicību, gan uzdod jautājumus, vai šis patiešām ir īstais brīdis, kad doties prom no politikas.

Zenta Ruskule izmanto ierakstu, lai jautātu: "Bet kāpēc starp iedzīvotājiem ir radusies plaisa, jūs variet atbildēt? Ir bagātie un nabagie, vidusslānis ir tik plāns kā papīrs..."

Kristians Legeris: "Tieši Latvijai būtiskajā brīdī mūs pamet, tieši tad kad nākamajā Saeimā izšķirsies par Stambulas konvenciju un ģender ideoloģiju? Vai tā nav vēlētāju nodevība?"

Nils Veidemanis izsakot pateicību par "kalpošanu tautas interesēs", tomēr papildus norāda - "Skatoties patiesībai acīs, laiks aiziešanai ir tiešām nepareizs, daudzām partijām nāk spēcīgi harizmātiski līderi, no nacionālā bloka ir, maigi izsakoties, tukšums, nav līdera, kam tauta sekotu. Jautājums ir, vai gudrāk nebūtu to darīt pēc vēlēšanām, jo bieži vien vēlēšanas izvelk viens cilvēks, kā to savulaik izdarīja Kariņš ar Vienotību, kad jau viss bija zaudēts. Tā, ka sajūtas ir duālas un neskaidras un žēl, ka šodien ir tāds lēmums."

Aleksis Riguns: "Paldies par darbu un pūliņiem latviskas Latvijas veidošanā! Novēlu veiksmi turpmākajā jomā, lai kāda tā arī nebūtu!"

Mikus Dubickis: "Augstu vērtējam ieguldījumu. Gan man, gan daudziem citiem esi bijis iemesls, kāpēc pievienojāmies NA."

