Otrdiena, 29. marts, 2022 09:51

Daudzbērnu ģimeņu informēšana par atbalsta saņemšanas un interešu aizstāvības iespējām

Latvijas Daudzbērnu ģimeņu apvienība trešdien, 30.martā uzsāk Ogres slimnīcā dzimušo 3.mazuļu māmiņu apsveikšanu. Šis ir tupinājums Vislatvijas akcijai Sveicam un informējam jaunās daudzbērnu ģimenes!, kura jau aizsākta Jēkabpils, Valmieras, Kuldīgas, Jelgavas, Dobeles, Daugavpils un Ventspils slimnīcu dzemdību nodaļās. Līdz gada nogalei Ogrē plānots sumināt 70 jaunās daudzbērnu māmiņas, bet Latvijā kopumā aptuveni 3000 māmiņas, kurām gadā piedzimst 3.mazuļi. Akcijas mērķis ir individuāli pateikt paldies par drosmi un uzņēmību, informēt par iespēju iegūt dažāda veida valsts un pašvaldības atbalstu, kā arī aicināt iesaistīties 3+ kustībā, tādējādi kolektīvi aizstāvot daudzbērnu ģimeņu intereses reģionālā un nacionālā mērogā.

Latvijas Daudzbērnu ģimeņu apvienība pateicas Eiropas Ekonomiskās Zonas un Norvēģijas grantu programmai “Aktīvo iedzīvotāju fonds”, kura pamudināja šādai 3+ kustības atpazīstamības un izaugsmes veicināšanas akcijai, kā arī Sabiedrības integrācijas fondam, kas ļauj stiprināt ģimeņu intereses pārstāvošu nevaldības organizāciju darbību.


Īpašs paldies jāvelta akcijas ģenerālsponsoram SIA “Centrālā laboratorija”, kura katru māmiņai paredzēto dāvaniņu papildinājusi ar dāvanu karti bezmaksas D vitamīna līmeņa noteikšanai, tāpat arī pārējiem uzņēmumiem, kas iesaistījušies apdāvināšanā. Ogres slimnīcas pacientes martā un aprīlī vēl sveiks bērnu preču veikals www.babycolors.lv un Somijas farmācijas uzņēmums “Vitabalans”. Apvienība no savas puses sarūpējusi tējas krūzes un informatīvo materiālu.

Kā uzsver Latvijas Daudzbērnu ģimeņu apvienības valdes priekšsēdētāja Elīna Treija, daudzbērnu ģimeņu interešu aizstāvībai pēdējos 10 gados ir ļoti daudz izdarīts, bet vēl ir jāpanāk vairākas regulējuma izmaiņas, kas mazinātu nevienlīdzību bērnu audzināšanas dēļ. Tāpat ikdienas uzzinām par sistēmiskām netaisnībām valsts vai pašvaldību regulējumos attiecībā pret daudzbērnu ģimenēm, kuru risināšanai aicinām ģimenes būt sabiedriski aktīvām un iesaistīties organizētā interešu aizstāvības darbā.


Līdz ar akcijas uzsākšanu Ogrē Apvienība cer aktivizēt novada daudzbērnu ģimenes iesaistīties reģionālajā daudzbērnu ģimeņu kustībā, lai kopīgi organizētu gan svētkus, gan interešu aizstāvības aktivitātes un panāktu paliekošus uzlabojumus ģimenēm, akcentē Elīna Treija.


Aicinām Ogres novada jauno daudzbērnu ģimeņu apsveicēju lokam pievienoties gan reģiona uzņēmējus, gan pašvaldību!

Vairāk par akciju citos dzemdību namos šeit:

Informāciju sagatavoja Latvijas Daudzbērnu ģimeņu apvienība

