Ceturtdiena, 14. aprīlis, 2022 07:55

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās uzsāks kaitēkļu iznīcināšanu

SIA Ogres Namsaimnieks pārvaldīšanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās plānots uzsākt kaitēkļu iznīcināšanu. Pagrabu koplietošanas telpās četras reizes gadā tiek veikta deratizācija (žurku un peļu indēšana), izvietojot kārbiņas ar saindētu barību.

Citur koplietošanas telpās saindētā barība netiek izvietota, lai tai nevarētu piekļūt bērni un mājdzīvnieki. Ja, apsekojot pagrabu, tiek konstatēts, ka kārbiņa ar barību nav aiztikta, tā netiek nomainīta ar citu.Deratizācija dzīvojamās mājās tiks uzsākta aprīļa otrajā pusē.


Dezinsekcija (kukaiņu indēšana) koplietošanas telpās tiek veikta trīs reizes gadā. Šis darbs jāveic regulāri, lai nepieļautu kukaiņu – prusaku, blakšu, blusu, arī faraonskudru – savairošanos.


Divas reizes gadā – pavasarī un rudenī –tiek veikta stāvvadu dezinfekcija dzīvojamās mājās, kurās ir atkritumu stāvvadi un šahtas, tajās ieberot ķīmisku pulveri, kas saēd netīrumus, un tie nobirst lejā.


SIA “Ogres Namsaimnieks” augstāk minēto darbu veikšanai piesaista sertificētus pakalpojumu sniedzējus, kuriem ir tiesības darboties ar indi saturošiem un ķīmiskiem preparātiem.


Informācija par plānotajiem koplietošanas telpu deratizācijas, dezinsekcijas un dezinfekcijas pasākumiem tiek izvietota dzīvojamā mājā piecas dienas iepriekš, lai personas, kurām var būt alerģiska reakcija, varētu pamest savu mājokli darbu veikšanas laikā.


SIA “Ogres Namsaimnieks” nenodrošina deratizāciju,dezinsekciju un dezinfekciju dzīvokļos – šādi pakalpojumi jāpiesaka un jāapmaksā individuāli.

