Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem iespēja apmeklēt bezmaksas vebināru par pagrabu pielāgošanu patvertnēm

Pašreizējā drošības situācija pasaulē un nesen pieņemtie grozījumi Latvijas normatīvajā regulējumā arvien biežāk liek uzdot jautājumu: vai mūsu mājas un pagrabi ir piemēroti kā patvertnes ārkārtas gadījumos?
Atbilstoši grozījumiem Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi jaunu normatīvo aktu – “Patvertņu būvnormatīvu LBN 210-25”, ko valdība pieņēma šī gada 22. jūlijā. Šis būvnormatīvs nosaka, kādām prasībām jāatbilst jaunbūvējamām un pielāgojamām patvertnēm, lai tās spētu nodrošināt cilvēku drošību.
Lai skaidrotu jaunās prasības un sniegtu praktiskus ieteikumus daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, 11. septembrī, plkst. 18.30 platformā “Būves nākotnei” notiks bezmaksas vebinārs “Bumbu patvertnes: ievads normatīvajā regulējumā un pagrabu konstruktīvā pielāgošana”.
Vebinārā uzzināsiet:
- kā jaunais LBN 210-25 regulējums ietekmē dzīvojamo ēku pagrabu pielāgošanu patvertnēm;
- kādi ir pagrabu telpu konstruktīvie ierobežojumi un iespējas;
- minimālās prasības jāievēro, lai nodrošinātu drošību;
- ekspertu praktiskos ieteikumus un atbildes uz klausītāju jautājumiem.
“Daudzi iedzīvotāji šobrīd izjūt bažas – kur patverties ārkārtas gadījumā un vai viņu mājas pagrabs vispār varētu kalpot šādam mērķim.Vebināra laikā atbildēsim uz būtiskākajiem jautājumiem un skaidrosim, vai un kā pagraba pastiprinājumu iedzīvotāji var veikt pašu spēkiem un par zemām izmaksām,” uzsver pasākuma organizatori.
Vebināru vadīs un savā pieredzē dalīsies būvinženieris, patvertņu būvnormatīva LBN 210-25 izstrādes dalībnieks Danīls Ņikiforovs.
Dalība vebinārā ir bez maksas, taču nepieciešama iepriekšēja reģistrācija. Reģistrācija un plašāka informācija pieejama ŠEIT.