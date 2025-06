Daudzviet Ogres novadā turpinās būvniecības darbi

Noris Brīvības ielas gājēju tuneļa ieejas mezglu atjaunošana – objektā ir savienotas lietus ūdens notekas ar lietus ūdens kanalizācijas caurulēm un nodrošināts iekšējais apgaismojums. Ir uzstādīts tablo ar informāciju par pareizu laiku un pienākošo tuvāko vilcienu un autobusu sarakstu. Uzstādīts velostatīvs.

Turpinās Skolas ielas pārbūve no Andreja Pumpura ielas līdz Pirts ielai Ogrē – objekta 1. posmā Andreja Pumpura ielas un Skolas ielas posmā no Jaunogres prospekta līdz gājēju tunelim turpinās kanalizācijas spiedvada izbūves darbi un 2. posmā (Skolas ielas posmā no gājēju tuneļa līdz iebrauktuvei stadionā) pabeigta gājēju celiņa izbūve un kanalizācijas spiedvada izbūves darbi.

Veloceļa izbūve no Ciemupes līdz Lielvārdei notiek vienlaicīgi piecos posmos no Ciemupes līdz Ķegumam un divos posmos no Ķeguma līdz Lielvārdei. 1. kārtā (Ciemupe–Ķegums) pabeigta tilta pamatu izbūves darbi, uzstādītas barjeras, turpināt drenējošās slāņa un šķembu izbūves darbi, kā arī vairākos posms veloceliņš ir noasfaltēts. 2. kārtā turpinās drenējošā slāņa izbūve un šķembu kārtas izbūve. Būvdarbus stipri apgrūtina augstais nokrišņu daudzums, kas neļauj pilnvērtīgi veikt darbus īpaši mitrajos posmos, kur nepieciešama ūdens atsūknēšana. Jūnijā un jūlijā turpināsies asfaltēšanas darbi posmā Ciemupe–Ķegums, apzaļumošanas un labiekārtošanas darbi, bet posmā Ķegums–Lielvārde tiek plānots veikt papildu darbus, kas nepieciešami veloceliņa pamatnes izveidošanai un nostiprināšanai.

Suntažu vidusskolas pielāgošanā par pamatskolu, paredzot telpu pārveidi, pabeigti projektēšanas darbi un noslēdzies būvniecības iepirkums, kā rezultātā jūnija beigās ir plānots noslēgt līgumu par būvdarbiem. Būvniecības darbus plānots uzsākt jūlijā.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir apstiprinājusi projekta "Futbola laukuma pārbūve Meža prospektā 14, Ogrē" 1. kārtu par lietus ūdens novadi no futbola laukuma. Būvniecības iepirkuma atvēršana notika 20. jūnijā. Būvuzraudzības iepirkuma atvēršana plānota 1. jūlijā.

Lielvārdes parka un apkaimes labiekārtošanas plāna ietvaros notiek E. Kauliņa alejas gājēju un velosipēdu celiņa, autostāvvietas un labierīcību projektēšana. Lielvārdes pilsdrupu saglabāšanas un attīstības finanšu projekts ar mērķi piesaistīt finansējumu par Eiropas Savienības finanšu līdzekļiem ir iesniegts Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā.