Valsts austrumu un centrālajos rajonos gaisa temperatūra dienā sasniegs +30…+34°, savukārt naktīs termometra stabiņš pieturēsies +18…+24° robežās, līdz ar to daudzviet būs novērojamas tropiskās naktis. Šobrīd jau ir spēkā oranžais brīdinājums par ļoti stipru karstumu Latvijas centrālajos rajonos (+30...+32 grādi), savukārt Latvijas austrumu daļā ir spēkā sarkanais brīdinājums par ekstremāli stipru karstumu (+32...+33 grādi)!
Svētdien un pirmdien karstums nedaudz mazināsies, gaiss dienas laikā iesils līdz +23…+29°, tomēr šī brīža prognozes liecina, ka nākamās nedēļas vidū karstums atgriezīsies un saglabāsies. Lielākajā teritorijas daļā gaiss iesils līdz +30…+34°, arī nakts stundās termometra stabiņš nepazemināsies zem +20° atzīmes.
Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) speciālisti aicina karstajā laikā īpaši rūpēties par savu veselību.
-Jādzer vairāk ūdens, nekā tas nepieciešams ikdienā, jāpadzeras vēl pirms parādās slāpes.
-Pēc iespējas jāuzturas ēnā, izvairoties no pārkaršanas.
-Jāvalkā gaišs, plāns apģērbs. Obligāti lieto galvassegu, vēlams ar platām malām – tā pasargās no karstuma dūriena un galvassāpēm.
-Lai pasargātu acis no saules staru kaitīgās ietekmes, jāizvēlas saulesbrilles ar UVA un UVB staru aizsardzību.
-No plkst. 10.00 līdz 16.00 nav ieteicams uzturēties atklātā saulē. UV starojums var bojāt ķermeņa šūnas, un laika gaitā tā radītie šūnu bojājumi uzkrājas un var veicināt ādas vēža attīstību. ~20 minūtes pirms došanās ārā bagātīgi jāuzklāj plaša spektra (UVA+UVB) saules aizsarglīdzeklis ar saules aizsargfaktoru (SPF) >20, un tas atkārtoti jāuzklāj ik pēc 2h vai biežāk. Tomēr jāatceras, ka aizsarglīdzekļa lietošana nav paredzēta tam, lai varētu ilgāk atrasties saulē!
-Karstajā laikā īpaši jārūpējas par bērna veselību. 20 minūtes pirms dodaties ārā, bērnam jāuzklāj saules aizsarglīdzeklis, un atkārtoti tas jāuzklāj ik pēc divām stundām vai biežāk. Ja plānots peldēties, jāizvēlas ūdens noturīgos saules aizsarglīdzekļus. Nedrīkst pakļaut zīdaiņus (līdz 1 gadu vecumam) saules staru ietekmei, savukārt bērna no 1 gadu vecuma āda jāsargā no saules, izvēloties plaša spektra (UVA+UVB) saules aizsarglīdzekli ar SPF >50. Tāpat bērnam jāizvēlas piemērots apģērbs, t.sk., saulesbrilles, lai pasargātu viņu ne tikai no saules kaitīgās ietekmes, bet arī no kukaiņu kodumiem. Nepieļauj, ka bērna āda saulē apdeg!
Būtiski atcerēties, ka nepietiek tikai ar kādu no drošības pasākumiem – ir jāievēro visi iepriekš minētie nosacījumi, lai sevi un savus mīļos pasargātu no UV starojuma negatīvās ietekmes!
Plašāk ieteikumi šeit:
Informāciju sagatavoja Sanita Pelēķe, LVĢMC sabiedrisko attiecību speciālists