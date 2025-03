Daudzviet sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu

Sniegotos un slidenos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 119 ziemas dienesta tehnikas vienības

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Tallinas šosejas (A1) posmā no Rīgas līdz Zvejniekciema, Vidzemes šosejas (A2) posmā no Rīgas līdz Siguldai un no Raunas pagrieziena līdz Veclaicenei, uz Rīgas apvedceļa (Salaspils - Babīte) (A5), Daugavpils šosejas (A6) posmā no Saulkalnes līdz Ogrei un no Pļaviņām līdz Pāterniekiem, uz Bauskas šosejas (A7), Jelgavas šosejas, Liepājas šosejas (A9) posmos no Rīgas līdz Liepājai, uz Ventspils šosejas (A10), Rēzeknes šosejas (A12), autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi) (A13), Daugavpils apvedceļa (A14), Rēzeknes apvedceļa (A15), kā arī autoceļa Tīnūži - Koknese (P80) posmā no Skrīveru pagrieziena līdz Pērsei;.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Liepājas, Kuldīgas, Saldus, Tukuma, Dobeles, Jelgavas, Bauskas, Valkas, Madonas, Gulbenes, Jēkabpils, Balvu un Alūksnes apkārtnē.

Autovadītāji aicināti rēķināties ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci.