Maija pirmajā nedēļā biedrības "Mēs zivīm" pārstāvji Daugavā pie Kaibalas, Ikšķiles un Klintaines ievietoja Latvenergo darbinieku izgatavotās 440 mākslīgās zivju nārsta ligzdas. Ņemot vērā siltos laika apstākļus un ūdens temperatūras paaugstināšanos šajās brīvdienās, zivis uz tām ir veiksmīgi nārstojušas.
Visvairāk ligzdās nārsto raudas un brekši, bet ir novērots, ka tajās nārsto arī asari un līņi. Zivju nārsta "pulkstenim" var sekot, novērojot koku ziedēšanas laiku – dabā raudu nārsta laiks ir, kad zied kļavas, bet brekši nārstošanai izvēlas ievu ziedēšanas laiku.
Parasti, un arī šogad, nedēļas laikā pēc mākslīgo nārsta ligzdu ievietošanas upē nārstojošās zivis iznērš tajās ikrus, kas pieķeras pie egļu zariem, un, atrodoties ūdenī, veiksmīgi attīstās par zivju mazuļiem. Mākslīgās ligzdas šajā laika periodā regulāri tiek apsekotas un kontrolētas, nepieciešamības gadījumā arī pārvietotas un izskalotas no upes sanesumiem. Ligzdu uzraudzību veic biedrības "Mēs zivīm" pārstāvji.
Jau ziņots, ka viena ligzda ir mājvieta aptuveni 50 000 ikru. Izšķiļoties no tiem, mazās zivtiņas vēl dažas dienas pavada ligzdu tuvumā. Kopumā no ligzdā iznērstajiem ikriem izdzīvo 5 – 10 % zivju mazuļu. Pirmo dzīves periodu, kamēr mazuļi vēl uzturas zivju ligzdu tuvumā, iespējams vērot tiešraides kamerās Latvenergo mājaslapā www.latvenergo.lv un Latvenergo Facebook sociālā tīkla kontā.
Zivju ligzdu izvietošanas cikls no to izgatavošanas līdz brīdim, kad nārsts ir beidzies, ir ikgadējs un viens no Latvenergo ieguldījumiem bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. AS "Latvenergo" ir svarīga gan videi draudzīga elektroenerģijas ražošana hidroelektrostacijās, gan vienlaikus arī apkārtējās vides un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, veicinot zivju resursu aizsardzību un atjaunošanu.
Informāciju sagatavoja Ivita Bidere, AS "Latvenergo" preses sekretāre