Rūpējoties par Daugavas hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu,* AS "Latvenergo" 2022. gada vasaras sezonā īstenos būvju atjaunošanas un uzturēšanas darbus divās hidroelektrostacijās, tādējādi notiks ūdenslīmeņa pazemināšana zem ikdienā ierastā uzstādinājuma.
No 14. jūlija līdz 28. augustam remontdarbu veikšanai AS "Latvenergo" Pļaviņu HES plānota ūdenslīmeņa pazemināšana un noturēšana no atzīmes 67,5 m līdz 69,14 m LAS 2000,5, kas ir par 1,64 m zemāk par pieļaujamo minimālo ūdens līmeni HES ikdienas ekspluatācijas laikā. Norādītajā līmeņa pazemināšanas termiņā iekļautas arī tās dienas, kas nepieciešamas, lai ūdenskrātuves līmeni pazeminātu līdz paredzētajai atzīmei un ūdenskrātuves līmeņa pacelšanai līdz normālam darba režīma līmenim.
Šajā laikā notiks Pļaviņu HES augšas bjefa balstu un atbalstsienu betona virsmu atjaunošana. Galvenie atjaunošanas darbi mainīgajā ūdens līmeņa zonā ir bojātā betona atkalšana, stiegrojuma attīrīšana, pretkorozijas apstrāde, papildu stiegrojuma montāža un betonēšana.
Pļaviņu HES ūdenslīmeņa pazeminājuma laikā uz autoceļa A6 "Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Pāternieki)" 98,10 km VSIA "Latvijas Valsts ceļi" plāno veikt tilta pār Pērses upi balstu un uzbēruma atjaunošanas darbus.
No 1. augusta līdz 30. septembrim remontdarbu veikšanai AS "Latvenergo" Rīgas HES plānota ūdenslīmeņa pazemināšana un noturēšana no atzīmes 16,25 m līdz 16,45 m LAS 2000,5, kas ir par 0,90 m zemāk par pieļaujamo minimālo ūdens līmeni HES ikdienas ekspluatācijas laikā. Norādītajā līmeņa pazemināšanas termiņā iekļautas arī tās dienas, kas nepieciešamas, lai ūdenskrātuves līmeni pazeminātu līdz paredzētajai atzīmei un ūdenskrātuves līmeņa pacelšanai līdz normālam darba režīma līmenim.
AS "Latvenergo" šajā periodā veiks Rīgas HES ēkas augšas bjefa sienas zem gājēju ietves konsoles apsekošanu virsmas atjaunošanas būvprojekta izstrādei un Ķeguma HES lejas bjefa dzelzsbetona konstrukciju atjaunošanu (1. kārta) un plostu ceļa (atvadkanāla) atbalstsienu atjaunošanu.
Galvenie darbi mainīgajā ūdens līmeņa zonā ir bojāto dzelzsbetona virsmu detalizēta apsekošana, bojātā betona atkalšana, stiegrojuma attīrīšana, pretkorozijas apstrāde, papildu stiegrojuma montāža un betonēšana.
Ūdens līmeņa pazemināšana ūdenskrātuvēs notiks pakāpeniski atbilstoši Valsts vides dienesta (VVD) Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes izsniegtajām Ūdens resursu lietošanas atļaujām. Ūdenslīmeņa pazemināšanai Pļaviņu HES un Rīgas HES ūdenskrātuvēs ir saņemtas Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes saskaņojuma vēstules.
Aktuālais ūdens līmeņu izmaiņu statuss Daugavas HES ūdenskrātuvēs atrodams AS "Latvenergo" mājaslapā sadaļā "Aktualitātes". AS "Latvenergo" aicina iedzīvotājus un uzņēmējus ūdenslīmeņa pazemināšanas periodu izmantot savām vajadzībām, piemēram, krastu nostiprināšanai, piestātņu izbūvei u. c., kā arī pludmales zonu labiekārtošanai un sakopšanai.
AS "Latvenergo" ir informējusi ietekmes zonā esošās pašvaldības, aicinot arī tās informēt iedzīvotājus un uzņēmumus par ūdens līmeņa pazemināšanu Pļaviņu HES un Rīgas HES ūdenskrātuvēs augstākminēto remontdarbu veikšanai.
Hidrobūvju stiprināšanas tehnoloģija ir specifiska: periodā starp pavasara paliem un rudens lietavām pietece un ūdens līmenis Daugavā ir viszemākie, un remontdarbus iespējams veikt viskvalitatīvāk. Ar mūsdienu tehnoloģijām iespējams veikt betonēšanas darbus arī ziemā, taču šādā gadījumā projekta izmaksas ļoti būtiski palielinātos. Nepieciešamos darbus HES hidrobūvju stiprināšanā un atjaunošanā viskvalitatīvāk veikt iespējams vasaras mēnešos.
Daugavas HES ūdenskrātuvēs līmenis regulāri tiek pazemināts gan apsekošanas, gan remonta darbos jau kopš katras hidroelektrostacijas uzcelšanas brīža.
AS "Latvenergo" ir atbildīga par drošu Daugavas hidroelektrostaciju ekspluatāciju un hidrotehnisko būvju drošumu.
Informāciju sagatavoja Ivita Bidere, AS "Latvenergo" preses sekretāre
* Likums "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu"; citi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie dokumenti.