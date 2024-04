Daugavpils šosejas Ikšķiles posma brauktuves plānots pārbūvēt

Valsts SIA "Latvijas Valsts ceļi" informē, ka ir izstrādāts tehniskais projekts Daugavpils šosejas (A6) abu brauktuvju pārbūvei Ikšķiles posmā (28,00.–29,37. km), kas ietver arī visu uzbraukšanas un nobraukšanas rampu pārbūvi, un abu gājēju tuneļu kosmētisko remontu. Patlaban būvdarbi ir plānoti uz 2025. gadu, plāna realizācija būs atkarīga no tā, vai tiks piešķirts finansējums šiem darbiem.

Būvprojektā paredzēts pārvietot esošās autobusu pieturvietas "Ikšķile" no autoceļa A6 pamatceļa uz uzbraukšanas rampām no Ikšķiles, atvirzot mazaizsargātos satiksmes dalībniekus no šosejas un uzlabojot satiksmes drošību uz paša autoceļa A6. Piekļuvei pieturām paredzēts izbūvēt apgaismotas ietves un jaunus pieturvietu paviljonus, pieturvietu platformas savienojot ar esošo Ikšķiles gājēju infrastruktūru. Līdz ar to mazāk aizsargātie satiksmes dalībnieki tiks atvirzīti no autoceļa A6, tiks nodrošināta vides pieejamība sabiedriskā transporta pieturām, sakārtoti gājēju tuneļi, netiek kavēta satiksmes plūsma un būs uzlabota satiksmes drošība.

Līdz autoceļa A6 posma pārbūvei tunelis un pieturvietas tiek uzturētas atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 26 prasībām.