Dāvanas, eglītes un svinēšanas plāni: kāds ir iedzīvotāju svētku noskaņojums

Dāvanas, eglītes un svinēšanas plāni: kāds ir iedzīvotāju svētku noskaņojums
Foto: pexels.com
Latvijas iedzīvotāju svētku noskaņa šogad ir diezgan vienota. Gatavojoties Ziemassvētkiem, cilvēki visbiežāk domā par praktiskām un emocionāli vērtīgām dāvanām, mājokļus rotās gan dabiskās, gan mākslīgās eglītes, bet svētku vakars lielākoties tiks pavadīts mierīgā, ģimeniskā gaisotnē.

Dāvanu izvēlē joprojām dominē klātienes iepirkšanās – to plāno vairāk nekā puse (53%) iedzīvotāju, īpaši jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem (60%). Arvien populārākas kļūst dāvanas, kas sniedz emocijas un atmiņas – biļetes uz koncertiem vai kino, ceļojumi, restorāna apmeklējums (23%), liecina “SEB bankas” un “Norstat” veiktā aptaujas rezultāti.

Svētku noskaņai atbilstošas ir arī gardas dāvanas – saldumi un delikateses, ko izvēlas katrs piektais, biežāk sievietes. Gandrīz tikpat daudz plāno dāvināt naudu vai veikalu dāvanu kartes – šāda pieeja ir īpaši populāra starp iedzīvotajiem ar augstākiem ienākumiem. Savukārt paštaisītas dāvanas Latvijā nav populāras – tās izvēlas vien ap 6%.

Runājot par eglītēm, aptauja atklāj, ka Latvijā populārākā ir dzīvā egle – kopumā to izvēlas 47% iedzīvotāju (26% brauks pakaļ uz mežu, 21% – pirks). Laukos dominē mežā cirsta egle (48%), Rīgā biežāk izvēlas dzīvo (28%), bet citās lielajās pilsētās priekšroka tiek dota mākslīgajai (42%). Kopumā mākslīgo egli izvēlas 27% iedzīvotāju, savukārt 14% svinēs svētkus bez egles.

