Dāvanu izvēlē joprojām dominē klātienes iepirkšanās – to plāno vairāk nekā puse (53%) iedzīvotāju, īpaši jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem (60%). Arvien populārākas kļūst dāvanas, kas sniedz emocijas un atmiņas – biļetes uz koncertiem vai kino, ceļojumi, restorāna apmeklējums (23%), liecina “SEB bankas” un “Norstat” veiktā aptaujas rezultāti.
Svētku noskaņai atbilstošas ir arī gardas dāvanas – saldumi un delikateses, ko izvēlas katrs piektais, biežāk sievietes. Gandrīz tikpat daudz plāno dāvināt naudu vai veikalu dāvanu kartes – šāda pieeja ir īpaši populāra starp iedzīvotajiem ar augstākiem ienākumiem. Savukārt paštaisītas dāvanas Latvijā nav populāras – tās izvēlas vien ap 6%.
Runājot par eglītēm, aptauja atklāj, ka Latvijā populārākā ir dzīvā egle – kopumā to izvēlas 47% iedzīvotāju (26% brauks pakaļ uz mežu, 21% – pirks). Laukos dominē mežā cirsta egle (48%), Rīgā biežāk izvēlas dzīvo (28%), bet citās lielajās pilsētās priekšroka tiek dota mākslīgajai (42%). Kopumā mākslīgo egli izvēlas 27% iedzīvotāju, savukārt 14% svinēs svētkus bez egles.