Konkursa pretendentiem ir iespēja saņemt finansējumu viena projekta īstenošanai, bet pieprasītā līdzfinansējuma apmērs nedrīkst būt lielāks par 1 000,00 EUR. Projektu konkursa kopējais finansējums ir 5 000,00 EUR.
Projekta iesniedzējam ir jānodrošina līdzfinansējums vismaz 10% apmērā no kopējās projekta summas. Līdzfinansējums var būt finansiālais ieguldījums, brīvprātīgais darbs un mantiskais ieguldījums.
Projekta iesniegumi tiek pieņemti no 2021.gada 25.marta līdz 2021.gada 23.aprīlim plkst. 15:00.
Papildu informācija un konsultācijas: Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļas projektu vadītāja Madara Cinīte, tālr. 27823794, e-pasts:
Projektu konkursa nolikums un pielikumi šeit: