Otrdiena, 26. janvāris, 2021 15:42
De Facto: Saistībā ar Ikšķiles mēra ģimenes īpašumu – 5 administratīvie procesi (video)
Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš vienpersoniski pieņēmis vairākus lēmumus, ko drīkstēja izlemt tikai dome.
Tā secinājuši pašvaldību lietu ministrijas speciālisti. Ministrija pieprasījusi mēram sniegt paskaidrojumus, bet pēc to saņemšanas pastāv iespēja mēru no amata atstādināt. Bet saistībā ar Trapiņu ģimenes īpašumu, par kuru aizvadītā gada novembra sākumā ziņoja raidījums "de facto", uzsākti pavisam pieci administratīvā pārkāpuma procesi. Notikumiem līdzi sekoja Inga Šņore šeit: