2012. gadā, sadarbojoties Lielvārdes novada attīstības centram ar novada modes māksliniecēm, tapa pirmā modes skate “Lielvārde var”. Gadu gaitā tā kļuva par ļoti gaidītu notikumu, un katru gadu tai tika izvēlēta tēma. Pērn plānotajai modes skatei “Rītausma… Mūs sveic diena kā balta lapa” radītie tērpi savu uznācienu nesagaidīja, jo pārtrūka Ilzes Kreišmanes ceļš šajā saulē, taču piektdienas vakarā tiem savu rītausmu tomēr bija lemts sagaidīt.
Modes skatē ar savām kolekcijām piedalījās vairākas spilgtas Ogres novada modes mākslinieces, kuru radītie darbi pārsteidza klātesošos ar krāsām, fraktūrām un daudzveidību. Divu modes mākslinieču – Ilvas Heidenas un Vinetas Aišpures – kolekcija izcēlās ekstravagantumu un neatstāja vienaldzīgu teju nevienu skatītāju. Zīmola “KRĀ” radītāja Kristīne Ulme skatē piedāvāja sievišķīgus tērpus, kuros praktiskums savijās ar eleganci, bet modes salons “Rirani dizains” skatē ienesa izteiksmīgu rakstu un faktūru spēli. Ar dabīgumu un tradicionālu materiālu pielietojumu izcēlās “Linu Māja”, savukārt SIA “Volantes”, ko pārstāv Santa Mangule pārsteidza ar mūsdienīgu pieeju klasikai. Jaunības garu spilgti demonstrēja Kate Spila-Dūdena, bet Viktorijas Ruska parādīja savus adījumus, kas radīti sievietēm, kuras novērtē roku darba īpašo siltumu.
“Mūsu stāsts par un ar Ilzi turpinās. Lai šis vakars ir mūsu paldies Ilzei par viņas drosmi, spēku un labestību, par degsmi un ticību savai idejai, Par spēju aizraut un pārliecināt, ka varam un protam vēl mazliet vairāk, ka debesis vienmēr var pacelt augstāk,” pieminot Ilzi Kreišmani sacīja Inese un Elita, “Linu Mājas” pārstāves, kuras, demonstrējot savus radītos tērpus, noslēdza modes skati.
Ikviens, kurš piedalījās pasākumā, varēja būt liecinieks tam, cik daudz var paveikt viens cilvēks ar ticību idejai un savam novadam. Lielvārde var!