Svētdiena, 30.11.2025 14:31
Andrejs, Andrievs, Andris
Svētdiena, 30.11.2025 14:31
Andrejs, Andrievs, Andris
Svētdiena, 30. novembris, 2025 13:00

FOTO: "Debesis vienmēr var pacelt augstāk..." Lielvārdē aizvadīta krāšņa modes skate

Megija Kokoreviča
FOTO: "Debesis vienmēr var pacelt augstāk..." Lielvārdē aizvadīta krāšņa modes skate
Foto: OgreNet
Svētdiena, 30. novembris, 2025 13:00

FOTO: "Debesis vienmēr var pacelt augstāk..." Lielvārdē aizvadīta krāšņa modes skate

Megija Kokoreviča

Piektdienas vakarā, 28. novembrī, Lielvārdes pilsētas Kultūras namā valdīja īpaša gaisotne – ar grandioziem aplausiem, siltām atmiņām un krāšņiem tērpiem tika aizvadīta jau 12. modes skate “Lielvārde var”, kas bija veltīta šīs idejas radītājas Ilzes Kreišmanes piemiņai. “Lielvārde viņai bija īpaša vieta – mājas. Tā bija vieta, kur sapņot, kur īstenot savas ieceres. Viņa ļoti mīlēja sapņot, spēja iedvesmot, spēja radīt,” viņu atminas pasākuma organizatori.


2012. gadā, sadarbojoties Lielvārdes novada attīstības centram ar novada modes māksliniecēm, tapa pirmā modes skate “Lielvārde var”. Gadu gaitā tā kļuva par ļoti gaidītu notikumu, un katru gadu tai tika izvēlēta tēma. Pērn plānotajai modes skatei “Rītausma… Mūs sveic diena kā balta lapa” radītie tērpi savu uznācienu nesagaidīja, jo pārtrūka Ilzes Kreišmanes ceļš šajā saulē, taču piektdienas vakarā tiem savu rītausmu tomēr bija lemts sagaidīt. 

Modes skatē ar savām kolekcijām piedalījās vairākas spilgtas Ogres novada modes mākslinieces, kuru radītie darbi pārsteidza klātesošos ar krāsām, fraktūrām un daudzveidību. Divu modes mākslinieču – Ilvas Heidenas un Vinetas Aišpures – kolekcija izcēlās ekstravagantumu un neatstāja vienaldzīgu teju nevienu skatītāju. Zīmola “KRĀ” radītāja Kristīne Ulme skatē piedāvāja sievišķīgus tērpus, kuros praktiskums savijās ar eleganci, bet modes salons “Rirani dizains” skatē ienesa izteiksmīgu rakstu un faktūru spēli. Ar dabīgumu un tradicionālu materiālu pielietojumu izcēlās “Linu Māja”, savukārt SIA “Volantes”, ko pārstāv Santa Mangule pārsteidza ar mūsdienīgu pieeju klasikai. Jaunības garu spilgti demonstrēja Kate Spila-Dūdena, bet Viktorijas Ruska parādīja savus adījumus, kas radīti sievietēm, kuras novērtē roku darba īpašo siltumu.

Modeles lomā iejutās arī konkursa “GRANDMA Latvija” titula “Radošums” ieguvēja un ogrēniete Ināra Skuja, kura aktīvi piedalās Ogres novada sabiedriskajā dzīvē.

Modeles lomā iejutās arī konkursa “GRANDMA Latvija”  titula “Radošums” ieguvēja un ogrēniete Ināra Skuja, kura aktīvi piedalās Ogres novada sabiedriskajā dzīvē.

“Mūsu stāsts par un ar Ilzi turpinās. Lai šis vakars ir mūsu paldies Ilzei par viņas drosmi, spēku un labestību, par degsmi un ticību savai idejai, Par spēju aizraut un pārliecināt, ka varam un protam vēl mazliet vairāk, ka debesis vienmēr var pacelt augstāk,” pieminot Ilzi Kreišmani sacīja Inese un Elita, “Linu Mājas” pārstāves, kuras, demonstrējot savus radītos tērpus, noslēdza modes skati. 

Ikviens, kurš piedalījās pasākumā, varēja būt liecinieks tam, cik daudz var paveikt viens cilvēks ar ticību idejai un savam novadam. Lielvārde var!

FOTO: &quot;Debesis vienmēr var pacelt augstāk...&quot; Lielvārdē aizvadīta krāšņa modes skate Foto: OgreNet
FOTO: &quot;Debesis vienmēr var pacelt augstāk...&quot; Lielvārdē aizvadīta krāšņa modes skate Foto: OgreNet
FOTO: &quot;Debesis vienmēr var pacelt augstāk...&quot; Lielvārdē aizvadīta krāšņa modes skate Foto: OgreNet
FOTO: &quot;Debesis vienmēr var pacelt augstāk...&quot; Lielvārdē aizvadīta krāšņa modes skate Foto: OgreNet
FOTO: &quot;Debesis vienmēr var pacelt augstāk...&quot; Lielvārdē aizvadīta krāšņa modes skate Foto: OgreNet
FOTO: &quot;Debesis vienmēr var pacelt augstāk...&quot; Lielvārdē aizvadīta krāšņa modes skate Foto: OgreNet
FOTO: &quot;Debesis vienmēr var pacelt augstāk...&quot; Lielvārdē aizvadīta krāšņa modes skate Foto: OgreNet
FOTO: &quot;Debesis vienmēr var pacelt augstāk...&quot; Lielvārdē aizvadīta krāšņa modes skate Foto: OgreNet
FOTO: &quot;Debesis vienmēr var pacelt augstāk...&quot; Lielvārdē aizvadīta krāšņa modes skate Foto: OgreNet
FOTO: &quot;Debesis vienmēr var pacelt augstāk...&quot; Lielvārdē aizvadīta krāšņa modes skate Foto: OgreNet
FOTO: &quot;Debesis vienmēr var pacelt augstāk...&quot; Lielvārdē aizvadīta krāšņa modes skate Foto: OgreNet
FOTO: &quot;Debesis vienmēr var pacelt augstāk...&quot; Lielvārdē aizvadīta krāšņa modes skate Foto: OgreNet
FOTO: &quot;Debesis vienmēr var pacelt augstāk...&quot; Lielvārdē aizvadīta krāšņa modes skate Foto: OgreNet
FOTO: &quot;Debesis vienmēr var pacelt augstāk...&quot; Lielvārdē aizvadīta krāšņa modes skate Foto: OgreNet
FOTO: &quot;Debesis vienmēr var pacelt augstāk...&quot; Lielvārdē aizvadīta krāšņa modes skate Foto: OgreNet
FOTO: &quot;Debesis vienmēr var pacelt augstāk...&quot; Lielvārdē aizvadīta krāšņa modes skate Foto: OgreNet
FOTO: &quot;Debesis vienmēr var pacelt augstāk...&quot; Lielvārdē aizvadīta krāšņa modes skate Foto: OgreNet
FOTO: &quot;Debesis vienmēr var pacelt augstāk...&quot; Lielvārdē aizvadīta krāšņa modes skate Foto: OgreNet
FOTO: &quot;Debesis vienmēr var pacelt augstāk...&quot; Lielvārdē aizvadīta krāšņa modes skate Foto: OgreNet
FOTO: &quot;Debesis vienmēr var pacelt augstāk...&quot; Lielvārdē aizvadīta krāšņa modes skate Foto: OgreNet
FOTO: &quot;Debesis vienmēr var pacelt augstāk...&quot; Lielvārdē aizvadīta krāšņa modes skate Foto: OgreNet
FOTO: &quot;Debesis vienmēr var pacelt augstāk...&quot; Lielvārdē aizvadīta krāšņa modes skate Foto: OgreNet
FOTO: &quot;Debesis vienmēr var pacelt augstāk...&quot; Lielvārdē aizvadīta krāšņa modes skate Foto: OgreNet
FOTO: &quot;Debesis vienmēr var pacelt augstāk...&quot; Lielvārdē aizvadīta krāšņa modes skate Foto: OgreNet
FOTO: &quot;Debesis vienmēr var pacelt augstāk...&quot; Lielvārdē aizvadīta krāšņa modes skate Foto: OgreNet
FOTO: &quot;Debesis vienmēr var pacelt augstāk...&quot; Lielvārdē aizvadīta krāšņa modes skate Foto: OgreNet
FOTO: &quot;Debesis vienmēr var pacelt augstāk...&quot; Lielvārdē aizvadīta krāšņa modes skate Foto: OgreNet
FOTO: &quot;Debesis vienmēr var pacelt augstāk...&quot; Lielvārdē aizvadīta krāšņa modes skate Foto: OgreNet
FOTO: &quot;Debesis vienmēr var pacelt augstāk...&quot; Lielvārdē aizvadīta krāšņa modes skate Foto: OgreNet
FOTO: &quot;Debesis vienmēr var pacelt augstāk...&quot; Lielvārdē aizvadīta krāšņa modes skate Foto: OgreNet
FOTO: &quot;Debesis vienmēr var pacelt augstāk...&quot; Lielvārdē aizvadīta krāšņa modes skate Foto: OgreNet
FOTO: &quot;Debesis vienmēr var pacelt augstāk...&quot; Lielvārdē aizvadīta krāšņa modes skate Foto: OgreNet
FOTO: &quot;Debesis vienmēr var pacelt augstāk...&quot; Lielvārdē aizvadīta krāšņa modes skate Foto: OgreNet
FOTO: &quot;Debesis vienmēr var pacelt augstāk...&quot; Lielvārdē aizvadīta krāšņa modes skate Foto: OgreNet
FOTO: &quot;Debesis vienmēr var pacelt augstāk...&quot; Lielvārdē aizvadīta krāšņa modes skate Foto: OgreNet
FOTO: &quot;Debesis vienmēr var pacelt augstāk...&quot; Lielvārdē aizvadīta krāšņa modes skate Foto: OgreNet
FOTO: &quot;Debesis vienmēr var pacelt augstāk...&quot; Lielvārdē aizvadīta krāšņa modes skate Foto: OgreNet
FOTO: &quot;Debesis vienmēr var pacelt augstāk...&quot; Lielvārdē aizvadīta krāšņa modes skate Foto: OgreNet
FOTO: &quot;Debesis vienmēr var pacelt augstāk...&quot; Lielvārdē aizvadīta krāšņa modes skate Foto: OgreNet
FOTO: &quot;Debesis vienmēr var pacelt augstāk...&quot; Lielvārdē aizvadīta krāšņa modes skate Foto: OgreNet
FOTO: &quot;Debesis vienmēr var pacelt augstāk...&quot; Lielvārdē aizvadīta krāšņa modes skate Foto: OgreNet
FOTO: &quot;Debesis vienmēr var pacelt augstāk...&quot; Lielvārdē aizvadīta krāšņa modes skate Foto: OgreNet
FOTO: &quot;Debesis vienmēr var pacelt augstāk...&quot; Lielvārdē aizvadīta krāšņa modes skate Foto: OgreNet
FOTO: &quot;Debesis vienmēr var pacelt augstāk...&quot; Lielvārdē aizvadīta krāšņa modes skate Foto: OgreNet
OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?