No 4. līdz 10. decembrim pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:
Matiass, Lūkass, Augusts, Lote.
No 4. līdz 10. decembrim mūžībā devušies:
Ciemupē
Jānis Māliņš (1967)
Ikšķilē
Baiba Grīnšteina (1947)
Lielvārdē
Elizabete Barsukova (1943)
Viesturs Kalniņš (1961)
Meņģelē
Aivars Ozoliņš (1962)
Ivans Gromovs (1963)
Ogrē
Svetlana Babahina (1954)
Aleksandrs Fomins (1972)
Viesturs Galauskis (1952)
Valentīna Ignatjeva (1934)
Leonīds Ostapenko (1935)
Ivars Ozols (1957)
Valerijs Šubins (1962)