Sestdiena, 13.12.2025 15:40
Lūcija, Veldze
Sestdiena, 13.12.2025 15:40
Lūcija, Veldze
Sestdiena, 13. decembris, 2025 14:14

Decembra sākumā Ogres novadā reģistrēti 4 jaundzimušie, savukārt mūžībā devušies 13 novadnieki

OgreNet/OVV
Decembra sākumā Ogres novadā reģistrēti 4 jaundzimušie, savukārt mūžībā devušies 13 novadnieki
Foto: pexels.com
Sestdiena, 13. decembris, 2025 14:14

Decembra sākumā Ogres novadā reģistrēti 4 jaundzimušie, savukārt mūžībā devušies 13 novadnieki

OgreNet/OVV

No 4. līdz 10. decembrim pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 4 jaundzimušie, savukārt mūžībā devušies 13 novadnieki.

No 4. līdz 10. decembrim pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:

Matiass, Lūkass, Augusts, Lote.

No 4. līdz 10. decembrim mūžībā devušies:

Ciemupē

Jānis Māliņš (1967)

Ikšķilē

Baiba Grīnšteina (1947)

Lielvārdē

Elizabete Barsukova (1943)

Viesturs Kalniņš (1961)

Meņģelē

Aivars Ozoliņš (1962)

Ivans Gromovs (1963)

Ogrē

Svetlana Babahina (1954)

Aleksandrs Fomins (1972)

Viesturs Galauskis (1952)

Valentīna Ignatjeva (1934)

Leonīds Ostapenko (1935)

Ivars Ozols (1957)

Valerijs Šubins (1962)

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?