Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija aicinājusi satiksmes ministru Ati Švinku nekavējoties meklēt risinājumus degvielas cenu pieaugumam, kas jau tuvākajā laikā var vēl vairāk pasliktināt nozares finansiālo stāvokli.
“Militārais konflikts Tuvajos Austrumos ir radījis jaunu izmaksu kāpumu – jau šobrīd pārvadātāji saņem no degvielas vairumtirgotājiem paziņojumus par cenu pārskatīšanu atbilstoši globālajiem notikumiem. Tiek prognozēts, ka cenas var pieaugt vismaz par 15%. Ņemot vērā, ka valsts nav kompensējusi iepriekšējos zaudējumus, šim nepieciešama tūlītēja rīcība,” uzsver Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents Ivo Ošenieks.
Pēc viņa teiktā, nozare jau vairākus gadus strādā ļoti sarežģītos apstākļos, jo izmaksas pieaug, bet kompensācijas mehānismi bieži atpaliek no realitātes.
“Nozare sagaida ātru un uz lēmumiem orientētu ministra rīcību, jo nav laika kārtējiem diskusiju formātiem. Pārvadātājiem nav iespēju segt šos neplānotos izdevumus no savas puses,” norāda Ošenieks.
Situāciju sarežģī arī tas, ka degvielas piegādātāji pašlaik atsakās prognozēt precīzu cenu pieaugumu, norādot uz lielo nenoteiktību starptautiskajos tirgos. Tas nozīmē, ka pārvadātājiem ir grūti plānot izmaksas un nodrošināt stabilu pakalpojumu sniegšanu.
Nozares pārstāvji brīdina – ja situācija saasināsies un valsts nereaģēs pietiekami ātri, teorētiski var rasties pat situācija, kad pārvadātājiem kļūst grūti nodrošināt degvielas iegādi, kas var novest pie būtiskiem traucējumiem pasažieru pārvadājumos.
Īpaši jutīgi pret šādām svārstībām ir reģionālie autobusu maršruti, kas daudzviet ir vienīgais sabiedriskā transporta veids iedzīvotājiem lauku teritorijās.
Arī Autotransporta direkcija (ATD) norāda, ka nestabilā situācija Tuvajos Austrumos var negatīvi ietekmēt pasažieru pārvadājumu nozari Latvijā.
“Signāli no dažādu jomu analītiķiem liek rūpīgi izvērtēt pakalpojuma nepārtrauktības nodrošināšanu Latvijā. Ja nestabilā situācija ieilgs, arī pasažieru pārvadātāji neizbēgami saskarsies ar resursu sadārdzinājumu,” skaidro ATD komunikācijas daļas vadītājs Viktors Zaķis.
ATD norāda, ka direkcija ir gatava kopā ar nozari meklēt risinājumus un nepieciešamības gadījumā vērsties Satiksmes ministrijā, lai nodrošinātu papildu finansējumu sabiedriskā transporta pakalpojumu nepārtrauktībai.
Vienlaikus direkcija sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju strādā pie risinājuma, kas ļautu ilgtermiņa līgumos ieviest ikgadēju cenu indeksāciju.
“Esošajos apstākļos tā ir akūta nepieciešamība, lai nozare spētu pārvarēt izmaksu pieaugumu un vienlaikus nodrošināt stabilu pakalpojumu arī nākotnē,” uzsver Zaķis.
Pārvadātāji atgādina, ka jau pēdējo gadu laikā degvielas izmaksas būtiski pieaugušas. Ja 2019. gadā, kad tika izsludināts pirmais Autotransporta direkcijas iepirkums, degvielas cena bija aptuveni 1,19 eiro litrā, tad 2025. gadā tā sasniedza vidēji 1,54 eiro litrā – pieaugums par aptuveni 24%.
Nozare uzsver – ja tuvākajā laikā netiks pieņemti konkrēti lēmumi, pieaugošās izmaksas var radīt nopietnu spiedienu uz sabiedriskā transporta sistēmu, īpaši reģionos, kur autobuss nereti ir vienīgais veids, kā iedzīvotāji var nokļūt uz darbu, skolu vai pie ārsta.