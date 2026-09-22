Degvielas cenas samazināsies līdz pat 20 centiem litrā? Koalīcija izvērtē iespējamos risinājumus

Varianti tiek meklēti
Kulbergs skaidroja, ka Klimata un enerģētikas ministrijai (KEM), Ekonomikas ministrijai (EM) un Finanšu ministrijai (FM) pagājušajā nedēļā tika uzdots sagatavot priekšlikumus par Latvijā īstenojamiem pasākumiem degvielas cenu mazināšanai. Pirmdien koalīcija vērtēja vairākus iespējamos risinājumus.
Tostarp tika vērtēta iespēja samazināt akcīzes nodokļa likmi līdz zemākajam līmenim, ko pieļauj Eiropas Savienības regulējums, degvielas rezervju prasību izmaksu atcelšana un biodegvielas prasības atcelšana.
Pēc premjera teiktā, visi šie pasākumi varētu samazināt degvielas cenu līdz pat 20 centiem litrā.
Premjers skaidro, ka mērķis ir panākt, lai degvielas cenu samazinājums stātos spēkā no 1. oktobra līdz 31. decembrim. Viņš sola, ka jau trešdien Ministru kabineta plāni nonāks tālākai virzībai parlamentā.
Pausts gan atbalsts, gan piesardzība
Paralēli valdība plāno vērsties Eiropas Komisijā, lai lūgtu atļauju nepieciešamības gadījumā piemērot vēl zemāku akcīzes nodokļa likmi. Kulbergs norādīja, ka šāda iespēja būtu nepieciešama gadījumā, ja degvielas cenas turpinātu pieaugt.
Kulbergs arī informēja, ka šo piektdien, 25. septembrī, plkst. 8.30 plānots sasaukt rīcības sanāksmi par enerģētikas jomu.
Premjers norādīja, ka vēlme, lai degvielas cenu samazinājums ir spēkā jau no 1. oktobra, nozīmē, ka priekšlikumiem vajadzētu būt gataviem uz Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas trešdienas sēdi. "Šobrīd tiek finalizēta informācija no visām ministrijām," teica Kulbergs.
Deputāts Arvils Ašeradens (JV) norādīja, ka no "Jaunās vienotības" (JV) puses esot ļoti liels prieks, ka izdevās panākt vienošanos par to, ka tiek meklēti risinājumi cenu samazināšanai abiem degvielas veidiem - gan dīzeļdegvielai, gan benzīnam.
"Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi šajā situācijā, lai pārdzīvotu šo kārtējo cenu pīķi. Tātad šī ir pagaidu rīcība līdz gada beigām, bet katrā ziņā šāda vienošanās ir," teica Ašeradens.
Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA) pauda, ka Nacionālā apvienība (NA) atbalsta cenu samazināšanu benzīnam un it īpaši dīzeļdegvielai, kuras cena pēdējās nedēļās ir kāpusi strauji.
"Mēs atbalstām, ka tiek meklēti risinājumi cenas samazinājumam, bet ļoti piesardzīgi raugāmies uz iespējām "aiztikt" degvielas rezerves šajā ģeopolitiski nenoteiktajā laika periodā, kur šāda rīcība var apdraudēt mūsu ilgtermiņa drošības intereses," pauda Dombrava, norādot, ka NA drīzāk raugās citu risinājumu virzienā, nevis šajā virzienā.
Savukārt Zaļo un zemnieku savienību (ZZS) pārstāvošais ekonomikas ministrs Viktors Valainis norādīja, ka ZZS pozitīvi vērtē to, ka valdība sākusi meklēt risinājumus degvielas cenu mazināšanai, vienlaikus uzskatot, ka visefektīvākais veids tūlītējam cenu samazinājumam būtu pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmes samazināšana.
Valainis piekrita Dombravas paustajam par degvielas rezervju prasību izmaksu atcelšanu, norādot, ka tas rada jautājumus par šī piedāvājuma ietekmi uz valsts drošību.
ZZS ieskatā jāvērtē arī tas, vai pārējie valdības piedāvātie pasākumi ļaus sasniegt premjera izvirzīto mērķi samazināt degvielas cenu par 20 centiem litrā.
Valainis pieļāva, ka šī mērķa sasniegšanai varētu būt nepieciešams kombinēt akcīzes nodokļa un PVN samazinājumu. Viņaprāt, bez akcīzes nodokļa samazināšanas degvielas cenu par 20 centiem litrā samazināt nebūs iespējams.
Kā ziņots, valdība šonedēļ plāno lemt par pasākumiem degvielas cenu samazināšanai līdz "pieļaujamajam minimumam", izmantojot visus iespējamos valdībai pieejamos rīkus, tviterī paziņojis Kulbergs.
Kā stāsta premjers, plānotie risinājumi ietver akcīzes nodokļa samazināšanu degvielai, degvielas rezervju prasību izmaksu atcelšanu un biodegvielas prasības atcelšanu. Kopējais iespējamais samazinājums tādējādi būtu līdz 20 centiem litrā.