Pieminekli demontē vietējā uzņēmuma SIA "Tilbe" darbinieki.
Ogres novada Madlienā demontējamais padomju okupācijas piemineklis, kas ir vairākas tonnas smags laukakmens, tiks izmantots kā pamats ceļa stiprinājumam, pastāstīja Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis (NA).Viņš norādīja, ka pašlaik ir izdevies pieminekli demontēt, taču tiks atrasta jaudīgāka tehnika, kura to aizvedīs projām.
Šodien līdzās kokam netālu no pieminekļa bija noliktas sarkanas neļķes.
Vietējā uzņēmuma SIA "Tilbe" darbiniekiem stundas laikā izdevās vairākas tonnas smago laukakmeni apgāzt, noskaldīt betona pamatni, taču to pacelt ar ķēdēm promvešanai neizdevās. Mēģinot pacelt akmeni, ķēdes pārtrūka, taču neviens neguva traumas.
Ogres novada pašvaldības dome nolēmusi demontēt piecus Ogres novada administratīvajā teritorijā esošos padomju okupācijas režīma piemiņas akmeņus.
Likvidēt paredzēts Ikšķiles pilsētā, Pārbrauktuves ielā 4, pie Ikšķiles dzelzceļa stacijas esošo piemiņas vietu PSRS Ārlietu tautas komisariāta diplomātiskajam kurjeram Teodoram Netem.
Tāpat paredzēts demontēt Ogres novada Tomes pagastā pie Tomes pamatskolas sporta laukuma esošo piemiņas akmeni, kas tur novietots par godu Padomu armijai, proti, izlūkgrupa "Baikāls" šai apkārtnē darbojās 1944.gadā.
Pašvaldība demontēt paredzēto pieminekļu sarakstā min Ogres novada Madlienas pagastā, lauka vidū netālu aiz Madlienas vecās skolas uzstādīto pieminekli totalitāro režīmu terora upuriem. Uz pieminekļa sākotnēji zem bareljefā veidota sāpēs saspringta cilvēka tēla ir bijusi plāksne ar vārdiem "Fašisma upuriem". Informācijas par apbedījumiem šajā vietā neesot.
Likvidēt paredzēts arī Ogres novada Lauberes pagastā esošo pieminekli par godu Padomju armijas karavīriem Lauberes pagastā. Šis piemineklis atrodas Lauberes skolas teritorijā, starp autoceļu Laubere - Krodzinieki un skolas ēku. Tas uzstādīts 1970.gadā un veltīts Padomju armijas karavīriem, kas 1944.gada 9.oktobrī ieņēma Lauberi. Tā nav karavīru apbedījumu vieta, atzīmē novadā.
Ierakstā pašvaldības mājaslapā skaidrots, ka pēc Otrā pasaules kara Latvijā tika uzstādīti pieminekļi par godu Padomju armijas karavīriem kā "atbrīvotājiem" no vācu fašisma un glorificējot Padomju Savienības un tās militāro spēku izšķirošo lomu karā, kā arī vēstot par komunistiskās ideoloģijas pozīciju nostiprināšanos okupētajās valstīs.
Šādi pieminekļi tika uzstādīti vairākās vietās pašreizējā Ogres novada teritorijā. Daļa no tiem tika demontēti, Latvijas atgūstot neatkarību, taču vairāki pieminekļi vai piemiņas plāksnes joprojām atrodas Ogres novada apdzīvotās vietās.
Ogres pašvaldībā uzsver, ka kopš 24.februāra Krievija izvērš plašu militāro agresiju un plaša mēroga iebrukumu Ukrainā. Krievijas karadarbība Ukrainā - brutālie aviācijas uzlidojumi, apdzīvoto vietu aplenkumi, uzbrukumi civiliedzīvotājiem, tostarp žurnālistiem, civilo un kultūras objektu iznīcināšana, vietējo amatpersonu nolaupīšana, kā arī uzbrukumi diplomātiskajām pārstāvniecībām - izraisījušas graujošas humānās sekas, kādas Eiropā nav piedzīvotas kopš Otrā pasaules kara. Latvija stingri nosoda Krievijas agresiju un tās īstenoto brutālo uzbrukumu Ukrainai, kuru atbalsta Baltkrievijas režīms.
Šī situācija Eiropas valstu iedzīvotājiem liek pārvērtēt līdzšinējo iecietīgo attieksmi pret Padomju armijas uzvaras liecībām jeb pieminekļiem.
Ogres novada pašvaldības dome asi nosoda Krievijas iebrukumu Ukrainā un uzskata, ka, saglabājot Rīgā, Uzvaras parkā esošo pieminekli un ļaujot tam kalpot par sava veida Krievijas impēriskās ideoloģijas nesēju un ruporu, tiek grauti neatkarīgas valsts - Latvijas Republikas - pamati, tiek šķelta Latvijas sabiedrība, līdz ar to Ogres novada pašvaldības dome atbalsta Uzvaras parkā esošā pieminekļa Rīgā nojaukšanu.
