Pēc Otrā pasaules kara Padomju Savienības okupētajās valstīs, t.sk. Latvijā, tika uzstādīti pieminekļi par godu Padomju armijas karavīriem kā atbrīvotājiem no vācu fašisma un glorificējot Padomju Savienības un tās militāro spēku izšķirošo lomu karā, kā arī vēstot par komunistiskās ideoloģijas pozīciju nostiprināšanos okupētajās valstīs.
Šādi pieminekļi tika uzstādīt vairākās vietās pašreizējā Ogres novada teritorijā. Daļa no tiem tika demontēti, Latvijas Republikai atgūstot neatkarību, diemžēl vairāki pieminekļi vai piemiņas plāksnes atrodas Ogres novada apdzīvotās vietās.
Ogres novada administratīvajā teritorijā pašreiz atrodas šādas piemiņas vietas, kas saistītas ar padomju okupācijas režīmu un tiks likvidētas saskaņā ar pašvaldības domes pieņemto lēmumu:
-Ogres novada Ikšķiles pilsētā Pārbrauktuves ielā 4 pie Ikšķiles dzelzceļa stacijas, atrodas piemiņas vieta PSRS Ārlietu tautas komisariāta diplomātiskajam kurjeram Teodoram Netem (kriev. Teodors Ivanovičs Nette). Diplomāts gāja bojā starp Ikšķili un Saulkalni 1926. gadā un apglabāts Maskavā. Nete pēc nāves apbalvots ar augstāko tā laika militāro ordeni – Sarkano karogu;
-Ogres novada Tomes pagastā pie Tomes pamatskolas sporta laukuma atrodas piemiņas akmens par godu Padomu armijai, proti, izlūkgrupa “Baikāls” šai apkārtnē darbojās 1944. gadā no 28. augusta līdz 20. septembrim. Izpildot kaujas uzdevumu 20. septembrī krita izlūkgrupas komandieris – komunists Arvīds Roze. 1975. gada 7. maijā atzīmējot uzvaras 30. gadadienu, 7 km no Tomes pie Kausupes, kur bijusi viena no izlūku bāzes vietām, iekārtoja piemiņas vietu un pie Tomes skolas ar Ķeguma izpildkomitejas gādību atklāja piemiņas akmeni Padomju armijas izlūkiem. 1985. gada oktobrī kritušo mirstīgās atliekas pārapbedīja Ogres brāļu kapos;
-Ogres novada Madlienas pagastā – skvērā starp Madlienas kultūras namu un Madlienas evaņģēliski luterisko baznīcu – uzstādīts piemiņas akmens, kurā iecirsti vārdi: “1944. gada 26. septembrī padomju armija atbrīvoja Madlienu no vācu fašistiskajiem iebrucējiem.” Teritorijā, kur atrodas piemiņas akmens, karavīri nav apglabāti;
-Ogres novada Madlienas pagastā, lauka vidū netālu aiz Madlienas vecās skolas, uzstādīts piemineklis totalitāro režīmu terora upuriem. Uz pieminekļa sākotnēji zem bareljefā veidota sāpēs saspringta cilvēka tēla ir bijusi plāksne ar vārdiem “Fašisma upuriem”. Informācijas par apbedījumiem nav;
-Ogres novada Lauberes pagastā atrodas piemineklis par godu Padomju armijas karavīriem Lauberes pagastā. Šis piemineklis atrodas Lauberes skolas teritorijā, starp autoceļu Laubere – Krodzinieki un skolas ēku, uzstādīts 1970. gadā, veltīts Padomju armijas karavīriem, kas 1944. gada 9. oktobrī ieņēma Lauberi, atbrīvojot to no vācu karaspēka. Nav karavīru apbedījumu vieta.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu, viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, nevis okupācijas režīma slavinošo liecību saglabāšanu.
Kopš 2022. gada 24. februāra Krievijas Federācija izvērš plašu militāro agresiju un plaša mēroga iebrukumu Ukrainā. Krievijas karadarbība Ukrainā – brutālie aviācijas uzlidojumi, apdzīvoto vietu aplenkumi, uzbrukumi civiliedzīvotājiem, tostarp žurnālistiem, civilo un kultūras objektu iznīcināšana, vietējo amatpersonu nolaupīšana, kā arī uzbrukumi diplomātiskajām pārstāvniecībām – izraisījušas graujošas humānās sekas, kādas Eiropā nav piedzīvotas kopš Otrā pasaules kara. [..] Latvija stingri nosoda Krievijas agresiju un tās īstenoto brutālo uzbrukumu Ukrainai, kuru atbalsta Baltkrievijas režīms.
Pašreizējā ģeopolitiskā situācija Eiropā, kas saistīta ar Krievijas Federācijas militāro iebrukumu Ukrainā un izvērsto nežēlīgo karadarbību neatkarīgas, suverēnas valsts teritorijā, iznīcinot tās infrastruktūru, nogalinot civiliedzīvotājus, tostarp bērnus, vardarbīgi izturoties pret Ukrainas iedzīvotājiem, pielietojot tādas pašas metodes, ko Otrā pasaules kara laikā izmantoja Padomju armijas karavīri okupētajās (Padomju Savienības interpretācijā – atbrīvotajās) teritorijās, Eiropas valstu iedzīvotājiem liek pārvērtēt līdzšinējo iecietīgo attieksmi pret Padomju armijas uzvaras liecībām jeb pieminekļiem.
Šobrīd ir aktualizēts jautājums par lielākās šīs uzvaras liecības – Uzvaras pieminekļa Rīgā – nākotni. Ogres novada pašvaldības dome asi nosoda Krievijas iebrukumu Ukrainā un uzskata, ka, saglabājot šo pieminekli un ļaujot tam kalpot par sava veida Krievijas impēriskās ideoloģijas nesēju un ruporu, tiek grauti neatkarīgas valsts – Latvijas Republikas – pamati, tiek šķelta Latvijas sabiedrība, līdz ar to pašvaldības dome atbalsts Uzvaras pieminekļa Rīgā nojaukšanu.
Saistībā ar Ogres novada administratīvajā teritorijā esošajiem Padomju Savienības, t.sk. Padomju armijas pieminekļiem, Ogres novada pašvaldības domes attieksme ir viennozīmīga – tie ir jādemontē nekavējoties, jo nosodāmas Krievijas izvērstās agresīvās darbības pret Latvijas neatkarību, un tāpēc nav pieļaujams, ka Latvijas teritorijā tiek saglabātas un aizsargātas piemiņas vietas, kas atspoguļo Krievijas armijas izvērstās darbības vai Krievijas izvērsto politisko režīmu Latvijā, kas bija vērsts pret Latvijas tautu un valsts suverenitāti. Izņēmumi – vietas, kur apbedīti karavīri, cienot un godājot katra cilvēka tiesības uz godpilnu apbedīšanu un mierpilnu atdusu.
Demontējot Padomju okupācijas varas atbalstošos un slavinošos, brīvajā Latvijā ideoloģiski neiederīgos pieminekļus, tiktu ne tikai sakārtota teritorija, bet godāta arī Latvijas vēsture un valsts suverenitāte, turklāt Ogres novada iedzīvotājiem šie pieminekļi nekad neko nav nozīmējuši, novada iedzīvotāji vienmēr godā un cieņā turējuši Latvijas un latviešu tautas kultūras vērtībām un aktīvi darbojušies šo vērtību saglabāšanā.
“Gan Padomju Savienības un Sarkanās armijas personāžu vārdos nosaukto ielu nosaukumu maiņa, gan padomju okupācijas režīma pieminekļu demontāža ir solis uz okupācijas seku likvidēšanu. Nav pieļaujams, ka Latvijā, neatkarīgā valstī, vēl arvien tiek slavināti un godināti okupanti, tiek godināta vara, kuras režīma apstākļos tika iznīcinātas latviskās vērtības. Jau 30 gadi ir pagājuši, kopš Latvija ir atguvusi neatkarību, diemžēl okupācijas seku likvidēšanai nav pievērsta vajadzīgā uzmanība. Šobrīd ir īstais laiks, lai šīs sekas likvidētu,” uzsver Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis.